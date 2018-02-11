Лавров пообещал сделать выводы из поставок США летального оружия Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия сделает выводы в связи с поставками американской стороной летального оружия Киеву. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на эфир телеканала ”Россия-1”.

”Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду”, — сказал Лавров.

Ранее Лавров отметил, что американская система противоракетной обороны практически окружает Россию по всему периметру, а в настоящее время США нацеливаются на Китай.