Лавров обвинил спецслужбы США в "прослушке" посла России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в том, что они прослушивают посла России в США Сергея Кисляка, передает "Интерфакс".

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что информация о "прослушке" Кисляка появилась на фоне скандала о якобы связях экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой.

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"Мы тоже читаем интересные вещи, например, в связи со скандалом, который был раскручен с поработавшим несколько недель советником Трампа по нацбезопасности генералом Флинном", — добавил он.

В связи с этим Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне нелегитимными способами".

Сергей Лавров также прокомментировал сообщения о том, что российские спецслужбы обвиняют в подготовке переворота в Черногории. Глава МИД РФ назвал эти обвинения голословными.

"Я понимаю, что британским СМИ до всего есть дело, они себя ни один раз уже проверяли, в том числе, и в таких абсолютно очевидно высосанных из пальца ситуациях, как "дело Литвиненко" и то, как они его интерпретировали. Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе, в хакерских атаках против всего Запада практически, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое", — сказал Лавров.

По его словам, ни по одному из этих "голословных обвинений" не было предъявлено ни одного факта.

Ранее главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что некоторые "российские госорганы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в Черногории в октябре 2016 года.