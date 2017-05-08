Лавров обвинил Киев в саботаже минских договоренностей

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины по-прежнему не выполняют минские договоренности. При этом альтернативы этим соглашениям нет, отметил министр в интервью телеканалу "Мир".

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, примеров тому множество. Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске", — подчеркнул Лавров.

По словам министра, "фактов на этот счет предостаточно, в том числе в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ". Но вместе с тем президент РФ Владимир Путин подчеркнул, как и канцлер Германии Ангела Меркель, что, "несмотря на все это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся", добавил глава МИД.

"Поэтому необходимо продолжить работу в рамках нормандского формата и контактной группы по украинскому урегулированию", резюмировал министр. По словам Лаврова, "наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов и, конечно же, в рамках контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти, и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)".

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что работа "нормандской четверки" — России, Германии, Франции и Украины — по Донбассу будет продолжена после президентских выборов во Франции.