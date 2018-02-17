Лавров назвал мифом заявления о российской угрозе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал иррациональным мифом заявления о российской угрозе странам Европы, передает РИА ”Новости”.

По его словам, подобные страхи свидетельствуют о нехватке здравого смысла и понимания России.

”За минувшие десятилетия Евросоюз так и не смог найти ”золотую середину” в отношениях с нашей страной. В 1990-е годы доминировало представление о России как о ”подмастерье”, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о ”всемогущей российской угрозе”, следы которой пытаются найти повсюду — от ”брекзита” до каталонского референдума”, — заявил Лавров.

Ранее Лавров назвал отношения России и Британии находящимися ”на очень низкой отметке”.