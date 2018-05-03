03.05.2018, 15:34

Лавров: британские спецслужбы "похитили" и "упрятали" Скрипалей

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NEWSru.com
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Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: SERGEI KARPUHHIN, REUTERS

Пострадавшие при инциденте в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль "упрятаны" британскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama. Расшифровка беседы приводится на сайте МИД РФ, сообщает Newsru.com.

"Российскую сторону прежде всего беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию", — заявил российский министр.

По словам Лаврова, Лондон, расследуя "дело Скрипалей", подменяет работу экспертов "пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией", сообщает сайт МИД РФ.

Министр также возмущен тем, что "мнимая причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей" спровоцировала решение властей США выслать в конце марта 60 сотрудников российских представительств и закрыть генеральное консульство в Сиэтле. По мнению Лаврова, ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном продолжает деградировать.

Как считают в МИД РФ, нынешний президент США Дональд Трамп по-прежнему готов "наладить нормальный диалог" между двумя странами и вывести российско-американские отношения "из искусственного тупика, в который их завела администрация Барака Обамы".

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"Если от президента США и исходят какие-то позитивные импульсы, то они полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте, где нашу страну выставляют угрозой, выступают за "системное сдерживание" России с использованием санкций и других инструментов давления. <…> Надеюсь, что здравый смысл со временем возьмет верх в вашингтонских коридорах власти", — заявил Лавров.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по данным британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. По версии Лондона, это вещество разрабатывалось в России, и по этой причине страна несет ответственность за произошедшее. Москва категорически отвергает все обвинения.

Юлия Скрипаль выписана из больницы и продолжает лечение в неустановленном месте. Сергей Скрипаль остается в клинике в Солсбери. По данным властей, он постепенно идет на поправку.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Как полагает The Daily Mirror, предполагаемым отравителем является 54-летний бывший сотрудник ФСБ, известный как Гордон и использовавший фиктивное имя Михаил Савицкис, а также еще два псевдонима. В полиции полагают, что этот человек уже покинул Великобританию.

Однако позже советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил во время слушаний в комитете по обороне британского парламента, что следствие пока не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении Скрипалей.

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