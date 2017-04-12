Лавров — американским журналистам: кто вас воспитывал, кто учил вас манерам?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам. Инцидент произошел перед началом переговоров главы МИД с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Увидев дипломатов, сотрудники СМИ начали выкрикивать вопросы, которые касались в основном позиции Вашингтона по Сирии, передает РИА Новости.

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила одна из журналисток, примеру которой последовали и ее коллеги.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — спросил в ответ Лавров.

После этого российский министр произнес свою приветственную речь и передал слово Тиллерсону.

Через некоторое время Лавров обратился к журналистке со словами: "Теперь можете кричать". В ответ та улыбнулась и поблагодарила Лаврова.