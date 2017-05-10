Лавров: администрация Трампа — люди дела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что президент США выразил свое стремление к взаимовыгодным, деловым и прагматичным отношениям с Москвой.

Он уточнил, что на встрече с Трампом они не обсуждали санкции, введенные США против России из-за событий на Украине, но добавил, что стороны продолжат консультации по ситуации в Афганистане и на востоке Украины.

"Наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился, — люди дела и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы", — заявил Лавров.

Встреча Трампа и Лаврова прошла в среду в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.

Это первые переговоры на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США 20 января. Месяц назад Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По итогам встречи в Вашингтоне Лавров сообщил о заключении договоренности по поводу встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным: по словам министра, встреча состоится в первой декаде июля в Германии на полях саммита "Большой двадцатки".

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с Сергеем Лавровым "очень, очень хорошей". "Мы намерены остановить убийства в Сирии", — добавил Трамп.

Позднее Белый дом сообщил, что во время обсуждения с Лавровым ситуации в Сирии Трамп призвал Москву "обуздать режим Асада и Иран".

Перед визитом в Белый дом российский министр встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госдеп по итогам переговоров сообщил, что Тиллерсон заявил о сохранении санкций против России.

Тиллерсон на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против РФ, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели", — говорится в комментарии официального представителя госдепа Хизер Науэрт по итогам встречи.

По ее словам, Тиллерсон и Лавров также обсудили гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование в Сирии, а также "договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов".