Лауреат "Оскара" Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства

Американский киноактер и лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. Слушания назначены на 7 января в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс, сообщила прокуратура в понедельник, 24 декабря.

Прокуратура не назвала имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру в прошлом году заявила, что полиция ведет расследование в отношении Спейси, поскольку тот годом ранее принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.

По словам матери потерпевшего, инцидент произошел в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет в 2016 году. Кевин Спейси якобы покупал ее сыну один алкогольный напиток за другим, а затем "засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии". Когда позднее Спейси отправился в туалет, ее сын воспользовался этим, чтобы сбежать, а затем рассказал о случившемся сестре, сообщила Хезер Анру.

Странный видеоролик

Судя по всему, в ответ на новость о назначении даты судебных слушаний на 7 января, Кевин Спейси выложил на своем видеоканале в YouTube видеоролик, где обратился к публике. Это стало его первым публичным выступлением после того, как год тому назад он был обвинен в сексуальных домогательствах.

На ролике под названием "Позвольте мне быть Фрэнком" Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик".