Лауреат "Оскара" Кевин Спейси предстанет перед судом за домогательства

Спейси обвиняется в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. На фоне обвинений киноактер обнародовал видеоролик, где выступил от лица своего героя Андервуда из сериала "Карточный домик".
Американский киноактер и лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше два года тому назад. Слушания назначены на 7 января в окружном суде Нантакета в штате Массачусетс, сообщила прокуратура в понедельник, 24 декабря.
Прокуратура не назвала имени предполагаемого потерпевшего, однако ведущая новостей Хезер Анру в прошлом году заявила, что полиция ведет расследование в отношении Спейси, поскольку тот годом ранее принудил ее 18-летнего сына к употреблению алкоголя, а затем сексуально домогался его.
По словам матери потерпевшего, инцидент произошел в одном из ресторанов на курортном острове Нантакет в 2016 году. Кевин Спейси якобы покупал ее сыну один алкогольный напиток за другим, а затем "засунул руку ему в штаны и стал трогать его гениталии". Когда позднее Спейси отправился в туалет, ее сын воспользовался этим, чтобы сбежать, а затем рассказал о случившемся сестре, сообщила Хезер Анру.
Странный видеоролик
Судя по всему, в ответ на новость о назначении даты судебных слушаний на 7 января, Кевин Спейси выложил на своем видеоканале в YouTube видеоролик, где обратился к публике. Это стало его первым публичным выступлением после того, как год тому назад он был обвинен в сексуальных домогательствах.
На ролике под названием "Позвольте мне быть Фрэнком" Спейси предстает в образе своего героя Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик".
"Я знаю, чего вы хотите. Конечно, они пытались разлучить нас, но то, что связывает нас, слишком прочное и мощное. Ведь мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. И я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся", — говорит актер.
Многочисленные обвинения
Осенью 2017 года стало известно о многочисленных обвинениях 59-летнего Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, к примеру, актер Энтони Рэпп сообщил, что стал жертвой домогательств со стороны Спейси в 14-летнем возрасте. В лондонском театре Old Vic Спейси в бытность артистическим директором, согласно сообщениям, совершил сексуальное насилие в отношении не менее чем 20 мужчин. В Англии также ведется расследование в отношении киноактера.
Кевин Спейси в 2017 году перестал появляться на публике и, по словам его представителя, начал лечиться у психотерапевта. Американская развлекательная компания Netflix в связи со скандальными разоблачениями прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик". С тех пор карьера киноактера фактически разрушена.