Латвия запрещает "пропаганду Кремля": латвийцы останутся без телеканала "Россия РТР"

"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил — мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", — сказал заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Нарушения констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут" (ведущие — Ольга Скабеева и Евгений Попов).

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 22 мая 2018 года, ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловёв называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче "60 минут" многократно констатированы призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы — негодяи и бандиты.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей суровостью", — сказал член NEPLP Патрик Грива.

Совет подчеркивает, что цель и задача ограничения ретрансляции — мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Исходя из этой цели, также выбран соразмерный период приостановки вещания — три месяца.