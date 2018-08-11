11.08.2018, 19:00

Латвия попала в список вымирающих стран мира. Кто в нем еще?

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rus.DELFI.lv
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Латвия попала в список вымирающих стран мира. Кто в нем еще?
Delfi lugeja

Издание Science Alert назвало европейские, азиатские и другие страны мира, которые наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости и увеличения доли пожилых людей. К ним относятся Латвия, США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Ленту.

Демографической бомбой замедленного действия называют ситуацию, когда наблюдается уменьшение работающей доли населения. Чтобы этого избежать, на одну женщину должны приходиться 2,2 ребенка, однако коэффициент рождаемости во многих развитых странах упал ниже двух. Последствия могут быть смягчены притоком рабочих-мигрантов, однако этими мерами нельзя остановить кризис полностью, если значительное число граждан уезжает на работу в другие страны.

B США коэффициент рождаемости упал до рекордного минимума в 1,76, а ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 78,7 года. В некоторых штатах стоимость ухода за ребенком в год составляет до десяти тысяч долларов, что является причиной отказа от рождения детей. Доля пенсионеров растет, однако демографическая бомба замедлена большим потоком мигрантов.

В Испании коэффициент рождаемости составляет 1,5, а смертность превышает рождаемость. Увеличение населения происходит лишь за счет приезжих, а некоторые поселения уже почти полностью вымерли. Подобные тенденции наблюдаются и в Италии, где люди отказываются от большого числа детей из-за финансовых трудностей. Население Болгарии с показателем 1,46 сокращается с рекордно высокой скоростью и, ожидается, что к 2050 году оно достигнет 5,4 миллиона человек. В Латвии к тому времени останется только 1,52 миллиона человек.

В Японии коэффициент достигает 1,44, а в Южной Корее — 1,26. В Китае семьям разрешено иметь двух детей вместо одного, однако даже с учетом этого к 2030 году возраст четверти населения достигнет 60 лет (в 2010 году старики составляли лишь примерно 13 процентов населения). Сингапур отличается одним из самых низких показателей рождаемости (0,83), однако власти планируют замедлить демографическую бомбу с помощью иммиграции.

Как сообщалось, в Латвии естественный прирост населения остается отрицательным с 1991 года. На начало 2017 года в Риге проживала 701,1 тысяча жителей. С 2007 года число рижан сократилось на 3,1%, хотя этот показатель значительно лучше среднего по стране (-7,7% населения за 10 лет).

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Латвия попала в список вымирающих стран мира. Кто в нем еще?

11.08.2018
Издание Science Alert назвало европейские, азиатские и другие страны мира, которые наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости и увеличения доли пожилых людей. К ним относятся Латвия, США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Ленту.
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