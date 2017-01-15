В течение пяти лет на мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею государства, Латвия потратит 31,75 млн евро. Самый крупный с точки зрения финансирования проект — "Латвийский ранец", в рамках которого 210 000 школьников отправятся на экскурсии. Портал Delfi.lv обобщил планы Министерства культуры по поводу юбилейных мероприятий.

На проект "Латвийский ранец" планируется выделить 13 млн евро. "Дети из дальних районов Латвии смогут приехать в Латвийский национальный театр — место, где было основано Латвийское государство. Свои двери откроет Латвийский национальный художественный музей. Рижаене смогут посетить излучины Даугавы и арт-центр Марка Ротко. Дети из Видземе будут слушать музыку в новом концертом зале в Лиепае и так далее", — заявила Delfi представитель бюро Столетия Латвийского государства Линда Пастаре. Планируется, что в проекте примут участие 210 тысяч школьников.

Расходы — на уровне соседей

По словам Пастаре, выделенная на праздничные мероприятия сумма — 31,75 млн евро — сопоставима с эстонской программой (24 млн на четыре года) и финской (19 млн на один год). Ранее сообщалось, что общая сумма финансирования в 2017-2021 годы составит 59,08 млн евро. Однако, как отмечает Пастаре, в нее входят все мероприятия, в том числе и те, что нужно было бы проводить вне зависимости от юбилея (праздники песни, военные парады, ночи музеев и т.д.).

Часть мероприятий будет финансироваться не из государственного бюджета. Например, Латвийская торгово-промышленная палата привлечет финансирование для дней предпринимателей в регионах, Latvijas Pasts выпустит серию новых марок, Latvijas Loto планирует организовать юбилейную лотерею.

От сериалов до энциклопедии

Латвийские радио в рамках программы празднования юбилея с 2017 по 2019 годы получит 1 млн евро на циклы передач о культурно-историческом наследии и достижениях страны. LTV получит 700 000 евро на создание исторического сериала, который будет посвящен героизму и роли латышей в развитии страны.

В международном аэропорту "Рига" планируется установить информационный стенд (а также снять серию сюжетов о международных инвесторах в Латвии). На это будет выделено 437 тысяч евро. Финальные соревнования 55-х спортивных игр спортсменов-ветеранов обойдутся в 154 тысячи евро.

600 тысяч евро в период с 2019 по 2021 годы будет выделено на создание Латвийской национальной энциклопедии. Постановка исторической оперы "Банюта" в 2018-2019 годах обойдется в 150 тысяч евро, концерт Лиепайского симфонического оркестра в Индии в 2018 году в честь 100-летия страны — в 60 тысяч евро.