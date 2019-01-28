Латвия переживает бум браков среди пенсионеров

В Латвии наблюдается рост количества заключенных браков среди пенсионеров. Например, в прошлом году самому пожилому жениху в Озолниеках был 81 год, а невесте — 78 лет. В ЗАГсах эту тенденцию объясняют изменениями в законодательстве: с января овдовевший супруг может год получать часть пенсии покойного.
Как рассказывает руководитель отдела ЗАГс Озолниекского края Лаура Гаспаровича, интерес пенсионеров к вступлению в брак стал проявляться в прошлом году. Заинтересованных среди сеньоров больше, чем ранее, сообщает портал skaties.lv.
В Министерстве юстиции также указывают на рост числа заключенных браков. Пока трудно прогнозировать, как на общей статистике отразятся молодожены пенсионного возраста. Но они активно интересуются возможностью официального оформления отношений, в том числе без свидетелей. Такая инициатива уже подана на рассмотрение в Сейм.
Как уже ранее писал портал Delfi, с 1 января 2019 года в случае смерти пенсионера его овдовевший супруг сможет получать половину пенсии умершего. Правда, этим правом смогут воспользоваться только получатели латвийской пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет.
Важно! Пособие вдовцам начали выплачивать с 1 января 2019 года — то есть это правило не распространяется на случаи смерти супругов до конца 2018 года. Пособие выплачивается только вдовцам и не распространяется на бывших супругов (после развода) или на пары, которые живут в незарегистрированных отношениях.
Автоматически такое пособие не выплачивается, овдовевший супруг обязан обратиться в Государственное агентство социального страхования в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Срок выплаты половины пенсии умершего супруга — 12 месяцев.
Поправки предусматривают также выплату похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. Деньги могут получить члены семьи покойного или лицо, которые занимается похоронами. В размер этого пособия не входят доплаты за стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие.