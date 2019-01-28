Латвия переживает бум браков среди пенсионеров

Как рассказывает руководитель отдела ЗАГс Озолниекского края Лаура Гаспаровича, интерес пенсионеров к вступлению в брак стал проявляться в прошлом году. Заинтересованных среди сеньоров больше, чем ранее, сообщает портал skaties.lv.

В Министерстве юстиции также указывают на рост числа заключенных браков. Пока трудно прогнозировать, как на общей статистике отразятся молодожены пенсионного возраста. Но они активно интересуются возможностью официального оформления отношений, в том числе без свидетелей. Такая инициатива уже подана на рассмотрение в Сейм.

Как уже ранее писал портал Delfi, с 1 января 2019 года в случае смерти пенсионера его овдовевший супруг сможет получать половину пенсии умершего. Правда, этим правом смогут воспользоваться только получатели латвийской пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

Важно! Пособие вдовцам начали выплачивать с 1 января 2019 года — то есть это правило не распространяется на случаи смерти супругов до конца 2018 года. Пособие выплачивается только вдовцам и не распространяется на бывших супругов (после развода) или на пары, которые живут в незарегистрированных отношениях.