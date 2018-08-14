Латвия отказывается от перехода на зимнее время



За последний год в Европе активно обсуждают необходимость перевода часов. Европейская комиссия изучает мнение жителей Европы, стоит ли переходить на летнее и зимнее время.

Латвия поддерживает единую позицию о переводе часов. Поэтому, если страны Европейского союза договорятся, за основу будет взято летнее время. Такое решение будет оптимальным для Латвии, учитывая ее географические особенности и положительное влияние на экономику и здоровье жителей.

Одновременно Латвия не поддерживает позицию о том, что каждое государство должно самостоятельно решать, переводить часы или нет. В такой ситуации может возникнуть путаница: каждое государство, например, может выбрать свою дату перехода на летнее и зимнее время. Как результат — негативное влияние на логистику, отрасли связи и транспорта и др., а также увеличится административное бремя.

К тому же может возникнуть ситуация, когда Латвия будет находиться в разных часовых поясах с другими странами Балтии или Скандинавии, а также будет увеличена часовая разница между соседними европейскими странами.

Латвия считает, что Европейская комиссия еще до принятия решения о переводе часов должна провести масштабные исследования.

Напомним, что до 16 августа каждый житель Европейского союза может высказать свое мнение о переходе на летнее время — здесь.