Латвия отгородится от Белоруссии 120-километровым забором

На границе между Латвией и Беларусью будет возведен забор общей длиной 120 км, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA, которое в свою очередь ссылается на подготовленный Министерством внутренних дел Латвии документ. Предполагается, что забор позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы.

Работы по возведению забора начнутся в 2018 году. Общая стоимость проекта составит 9,6 млн евро. В этим году МВД планирует провести закупку на разработку проекта.

Ранее уже сообщалось, что забор высотой два метра планируется возвести из металлической сетки, которая используется для ограничения доступа на промышленные и военные объекты.

В настоящее время уже идут работы по возведению забора на границе с Россией. Согласно проекту, общая длина этого забора составит 92 км (общая длина границы между Латвией и Россией составляет 270 км).