Латвия купила у Дании системы противовоздушной обороны Stinger

В конце прошлой недели Латвия подписала с вооруженными силами Дании договор о покупке системы противовоздушной обороны Stinger, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК).

Он не стал раскрывать сумму сделки и размер закупленного вооружения, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. "Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия", — сказал министр.

Министр отметил, что очень гордится этим событием. "Это очень существенно для развития наших вооруженных сил. […] Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость", — признал министр.

По его словам, приобретенные у Дании системы Stinger могут быть доставлены в Латвию уже в этом году, но необходимо выполнить множество формальностей, поэтому техника может прибыть в страну только в начале 2018 года.