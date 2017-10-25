Латвия и Россия подпишут заключительные документы о демаркации госграниц

Сегодня, 25 октября в Министерстве иностранных дел будут подписаны итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы: Демаркационная карта, Описание линии границы, Каталог координат и высот пограничных знаков, Протоколы пограничных знаков и Заключительный протокол, сообщили порталу Delfi в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Документы подпишут сопредседатели Комиссии по демаркации двух стран генеральный консул в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле и чрезвычайный и полномочный посол Алексей Обухов.

Подписание состоится на заключительном тридцать третьем заседании комиссии по демаркации государственной границы. Далее документы будут переданы на утверждение правительств двух стран, и после взаимного обмена нотами процесс демаркации латвийско-российской государственной границы будет завершен.

Совместная Латвийско-российская комиссия по демаркации границы была создана в соответствии со статьей 5-й Договора о государственной границе между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, которая предусматривает создание сторонами совместной комиссии по демаркации.



Первое заседание комиссии по демаркации состоялось 23 сентября 2009 года в Даугавпилсе.