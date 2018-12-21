Латвия и Литва активизировали борьбу с российскими шпионами

По мнению литовского эксперта по безопасности, доктора социальных наук Виктора Денисенко, поскольку Альгирдас Палецкис в свое время занимал важные посты в МИДе и в Социал-демократической партии Литвы, был политиком с блестящими перспективами, которого прочили в мэры Вильнюса, то обвинения в шпионаже могут быть связаны с какими-то его прошлыми связями. Другой задержанный, Валерий Иванов, в начале 1990-х годов был лидером движения "Единство", которое было направлено на противодействие восстановлению независимости Литвы.

"Альгирдас Палецкис и Валерий Иванов поддерживают запущенную Москвой конспирологическую версию о том, что 13 января 1991 года гражданские лица, защищавшие телебашню в Вильнюсе от советских солдат, погибли не в результате действий Советской армии, а от пуль таинственных снайперов, связанных с "Саюдисом" (общественным движением, боровшимся за независимость Литвы от СССР. — Ред.)", — рассказал DW Денисенко.

Эксперт полагает, что история с нынешними задержаниями и арестами укладывается в схему влияния России на правые и ультраправые силы в Европе.

В ноябре полиция безопасности Латвии задержала трех человек, подозреваемых в "действиях, которые, предположительно, были направлены на поддержку действий иностранного государства и на создание угрозы национальной безопасности Латвийской Республики". Среди задержанных был главный редактор и основатель дискуссионного портала IMHOclub.lv Юрий Алексеев. Суд отказался удовлетворить ходатайство полиции и взять журналиста под стражу. Несколько ранее в отношении Алексеева было возбуждено уголовное дело о разжигании розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Сам Алексеев все обвинения отрицает, утверждая, что дело против него сфабриковано. В данный момент деятельность портала остановлена полицией безопасности.

Как пояснил в комментарии для DW профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс, полиция безопасности обвиняет Алексеева в том, что он называет латышский язык "фашистским" и призывает "прикончить всех фашистских выродков". По словам политолога, главный редактор IMHOclub.lv никогда не принадлежал к умеренному крылу, но в последнее время его высказывания становились все более радикальными.

"Хотя господин Алексеев, судя по его высказываниям, пророссийский, даже прокремлевский публицист, в Латвии никто не запрещает высказывать мнение отличное от общепринятого. Но обвинения, выдвинутые против господина Алексеева, очень серьезны, — считает Розенвалдс. — Посчитает ли суд достаточно вескими представленные доказательства, покажет время".

Сигнал литовской контрразведки

По мнению Гжегожа Кучиньского, эксперта по постсоветскому пространству польского аналитического центра Warsaw Institute, чрезвычайно интересным является факт, что литовские спецслужбы предали дело огласке. Аналитик считает, что об этом стало известно, так как контрразведке удалось определить и задержать других лиц, занимавшихся сбором информации. Кучиньски придерживается точки зрения, что Палецкис не является шпионом классического типа.

"Литва очень активно поддерживает Украину, особенно после Крыма и инцидента с захватом российскими военными моряками кораблей ВМФ Украины в Керченском проливе. Вполне возможно, что задержание шпионов вписывается в политику Вильнюса по отношению к России", — предполагает Кучиньский.

Полковник Анджей Дерлятка, в 2002 — 2005 годах являвшийся заместителем главы Агентства разведки Польши, считает, что о задержании лиц, обвиняемых в шпионаже, скорее всего, стало известно по политическим мотивам, чтобы передать ясный и понятный сигнал — контрразведка работает хорошо и российской разведке в Литве делать нечего.