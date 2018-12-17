Латвийское министерство подготовило законопроект о роспуске Рижской думы

Об этом заявил в интервью телеканалу LTV глава министерства Каспар Герхардс, сообщил 17 декабря портал Латвийского национального телерадиовещания lsm.lv.

По его словам, законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент, поскольку повторное несоблюдение закона дает основание распустить Рижскую думу. "Там длительное нигилистическое бездействие. Мы призовем "латышские партии" поддержать законопроект", — добавил Герхардс.

В свою очередь, глава Рижской думы и мэр латвийской столицы Нил Ушаков в интервью LTV выразил непонимание, почему решения приняты "в результате какого-то партийного конгресса" и почему ответственный министр не предпринимает действия в связи со скандалами в других самоуправлениях. Ушаков добавил, что дождется дальнейших шагов министра и будет действовать в соответствии с законами Латвии.

Напряженная ситуация в Рижской думе возникла из-за коррупционного скандала в местном муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme, правление которого ушло в отставку.

Оппозиция в Рижской думе заговорила о необходимости отстранения мэра столицы Нила Ушакова. Тот, опередив оппонентов, провел 14 декабря голосование по вотуму доверия, на котором его поддержали большинство членов Рижской думы (депутаты оппозиции в знак протеста покинули зал).