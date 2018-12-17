Латвийское министерство подготовило законопроект о роспуске Рижской думы

Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию Латвии подготовило законопроект о роспуске Рижской думы, ссылаясь на нарушение закона органом местного самоуправления.
Об этом заявил в интервью телеканалу LTV глава министерства Каспар Герхардс, сообщил 17 декабря портал Латвийского национального телерадиовещания lsm.lv.
По его словам, законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент, поскольку повторное несоблюдение закона дает основание распустить Рижскую думу. "Там длительное нигилистическое бездействие. Мы призовем "латышские партии" поддержать законопроект", — добавил Герхардс.
В свою очередь, глава Рижской думы и мэр латвийской столицы Нил Ушаков в интервью LTV выразил непонимание, почему решения приняты "в результате какого-то партийного конгресса" и почему ответственный министр не предпринимает действия в связи со скандалами в других самоуправлениях. Ушаков добавил, что дождется дальнейших шагов министра и будет действовать в соответствии с законами Латвии.
Напряженная ситуация в Рижской думе возникла из-за коррупционного скандала в местном муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme, правление которого ушло в отставку.
Оппозиция в Рижской думе заговорила о необходимости отстранения мэра столицы Нила Ушакова. Тот, опередив оппонентов, провел 14 декабря голосование по вотуму доверия, на котором его поддержали большинство членов Рижской думы (депутаты оппозиции в знак протеста покинули зал).
Партия "Национальное объединение" на своем ежегодном съезде 15 декабря поручила министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу. Герхардс в тот момент заявил, что оснований для вмешательства в работу Рижской думы нет, но в распространенном его министерством спустя несколько часов пресс-релизе говорилось о том, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".
В понедельник также стало известно об отставке вице-мэра Риги Андриса Америкса. Политик заявил, что считает происходящее вокруг Rīgas satiksme угрозой себе и партии, поэтому он решил уйти с поста вице-мэра, оставшись при этом депутатом думы.