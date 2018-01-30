Латвийский скелетонист: русские ограбили нас и уничтожили весь олимпийский дух

Латвийский скелетонист Мартин Дукурс стал одним из участников нового документального фильма о допинге в российском спорте. В нем пятикратный чемпион мира высказался на тему допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.

"Это больно, потому что я расту, стремлюсь чего-то добиться, а другие просто воруют, — заявил Дукурс. — Поначалу я даже не мог в это поверить. Русские мне говорили: "Как ты можешь верить тому, что пишут?" Но мой ответ был таким: "А почему я должен верить вам?"

"В моих глазах русские полностью разрушили олимпийский дух. Нас просто ограбили. Те чувства уже не вернуть. Даже если справедливость наконец-то восторжествует, теперь это уже никого не волнует", — сказал Дукурс в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который был показан на телеканале ARD.

Мартин Дукурс — пятикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году он завоевал серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив россиянину Александру Третьякову. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Третьякова, показанные в Сочи, поэтому Дукурс должен получить золото Олимпиады. Кроме того, Дукурс одержал 50 побед на этапах Кубка мира и восемь раз подряд (с сезона-2009/10 по сезон-2016/17) выигрывал Кубок мира в общем зачете.

Главным героем фильма "Секретный случай допинг — олимпийский заговор" стал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, возглавлявший ранее Московскую антидопинговую лабораторию. На этот раз химик заявил, что действовал не только по приказам тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко, но и президента страны — Владимира Путина.

"Разумеется, все приказы шли сверху. Только Путин мог ставить перед ФСБ такие задачи. Он знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне", — заявил Родченков.

В фильме показано, как Зеппельт разговаривает с Родченковым по телефону. Сам Родченков ни разу не появился в кадре. Беглый ученый всерьез опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. В декабре прошлого года химик поменял место жительства с целью личной безопасности.

"Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами, — заявил Родченков в фильме. — Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер?"