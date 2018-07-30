Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС

В июне президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европе не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в защите от возможной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Москва ”демонстрирует свои мускулы” в Сирии и Северной Африке, в том время как Европа прилагает все усилия для обеспечения собственной безопасности и призвал европейцев ”проснуться и оставаться едиными”.