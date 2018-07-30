Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС

Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие в Европе и в мире наступит только тогда, когда ”Россия распадется на несколько частей по этническому составу”. Об этом он написал в Twitter.
Кирштейнс отметил, что после распада России ”военные конфликты закончатся и наступит длительный мирный период”. Таким образом депутат прокомментировал запись российского публициста Евгения Понасенкова в Twitter, посвященную писателю Владимиру Войновичу. Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни.