30.07.2018, 08:45

Латвийский депутат заявил о необходимости распада России для мира в ЕС

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РБК
EST
Seim
SeimFoto: ILMARS ZNOTINS, AFP

Депутат сейма Латвии 12 созыва Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие в Европе и в мире наступит только тогда, когда ”Россия распадется на несколько частей по этническому составу”. Об этом он написал в Twitter.

Кирштейнс отметил, что после распада России ”военные конфликты закончатся и наступит длительный мирный период”. Таким образом депутат прокомментировал запись российского публициста Евгения Понасенкова в Twitter, посвященную писателю Владимиру Войновичу. Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни.

В июне президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европе не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в защите от возможной агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что Москва ”демонстрирует свои мускулы” в Сирии и Северной Африке, в том время как Европа прилагает все усилия для обеспечения собственной безопасности и призвал европейцев ”проснуться и оставаться едиными”.

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