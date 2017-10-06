Латвийская полиция: причиной взрыва в частном доме стала полная безответственность людей

Причиной взрыва в частном доме в Саулкрасты, унесшего жизни целой семьи, стал взрыв огромного количества пиротехники, взрывоопасных веществ и смесей, хранившихся в жилом доме. К трагедии привела полная безответственность людей", — отметил в пятницу на пресс-брифинге начальник Криминальной полиции Государственной полиции Андрей Гришин.

Он подтвердил информацию, главная версия — самопроизвольный взрыв, но сотрудники правоохранительных органов проверяют и другие версии.

Глава Криминальный полиции подтвердил информацию о том, что среди погибших — три женщины, мужчина и несовершеннолетний. В настоящий момент идет процесс опознания тел. Вероятнее всего, все погибшие — члены одной семьи.

Как уже сообщалось, в четверг вечером в частном доме в дачном кооперативе VEF-Biķernieki произошел взрыв. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, здание частично обрушилось, начался крупный пожар, затем произошло еще несколько взрывов.

Так как был опасения по поводу того, что в доме могут находиться взрывоопасные предметы, на место происшествия прибыли сотрудники Национальных вооруженных сил и эксперты Государственной полиции.

Ночью под обломками спасатели нашли тела пятерых погибших. По информации, lsm.lv. погибла семья — родители, бабушка и двое детей. По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, среди погибших есть один несовершеннолетний. Также стало известно, что в результате взрыва погиб известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш.