Латвийская полиция назвала причину смерти Вани Берладина

Госполиция получила результаты медицинской экспертизы, в которых говорится, что смерть 5-летнего Ивана Берладина, тело которого в июле после длительных поисков было обнаружено под Лиепаей, наступила от общего переохлаждения организма. Оказавшись в лесу, мальчик замерз насмерть.

Как отметили Delfi в Госполиции, точное время смерти установить не удалось. После того, как следствие получит и обобщит все возможные материалы уголовного дела, скорее всего, будет назначена комплексная экспертиза, которая сможет дать более полную картину произошедшего.

Напомним, пятилетний Иван вышел из своего дома в Лиепае, на ул. Павилостас 1 июля около половины девятого утра. Тело ребенка в ходе масштабных поисков было обнаружено 10 дней спустя в лесных зарослях в Дубени Гробинского края. Полиция начала уголовный процесс, расследование дела продолжается, и оценивается ответственность всех причастных к этому лиц.