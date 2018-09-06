Курс на ЕС и НАТО в конституции Украины: в Брюсселе советуют заняться более важным

Его коллега социал-демократ Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein) называет безусловным правом украинцев решать, что прописывать в своей конституции. "Тем не менее, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах про завтра сосредотачивались на сегодняшней работе. Есть достаточно дел, чтобы сперва реализовать соглашение об ассоциации", — отмечает член комитета Европарламента по иностранным делам.

Главная задача — соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Евродепутат Ребекка Хармс (Rebecca Harms) от фракции "зеленых" называет соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "чрезвычайно важным" шагом. "Реализация того, о чем уже договорились, — это путь, по которому Украина сможет достичь членства в ЕС", — настаивает член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в интервью DW.

По мнению Хармс, Украине сейчас нужны другие "большие" решения. Например, необходим новый закон о выборах. "Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз", — говорит политик из Германии.

Галер при этом напоминает: часто бывает, что реальность отличается от конституции. Потому недостаточно просто иметь "красивый текст". "Я хотел бы той реальности, которая приведет Украину к ЕС и НАТО. Она будет лишь тогда, когда основоположные демократические и институциональные реформы будут необратимыми", — подчеркивает депутат.

НАТО позицию не изменяет

В пресс-службе НАТО на запрос DW лишь указали на декларацию саммита в Брюсселе, а именно на такую цитату в ней: "Мы нерушимы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете снова заявленных стремлений Украины к членству в НАТО мы верны нашим решениям, принятым на саммите в Бухаресте".

Как известно, в 2008 году в столице Румынии страны альянса согласились, что Украина и Грузия "станут членами НАТО". Десять лет спустя в Брюсселе лидеры государств альянса использовали выражения "членство" и "план действий по членству" касательно Грузии. А вот в отношении Украины только подтвердили решение в Бухаресте.

Чего хочет большинство в Украине?

Ребекка Хармс отмечает, что хотя поддержка вступления страны в НАТО "за время войны в Донбассе и оккупации Крыма" возросла, но она до сих пор не является достаточно высокой. Депутат подчеркивает, что изменения в конституцию следует вносить лишь тогда, когда есть широкий консенсус. "Насколько широк консенсус, я на сегодня не берусь судить", — добавляет Хармс.

Согласно последнему опросу, проведенному по этой теме Киевским международным институтом социологии, весной этого года вступление в НАТО и ЕС поддерживало лишь относительное большинство — 41,5 и 46 процентов соответственно. А вот в Таможенный союз с Россией хотели бы вступить меньше девяти процентов респондентов. Касательно НАТО более 20 процентов не определились.

С прицелом на президентские выборы в Украине

Эксперт брюссельского представительства Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете называет инициативу Порошенко хорошей. При этом, как и евродепутаты, он подчеркивает, что главное — подкрепить слова действиями. Хоть прогресс и "гигантский", Украине еще надо очень много сделать. "В Брюсселе до сих пор есть убеждение, что Киев не готов к членству в ЕС в краткосрочной перспективе", — отмечает Лете.

На инициативу Порошенко он также смотрит через призму президентских выборов, которые должны пройти весной 2019-го. Причем речь идет про образ Порошенко не только у избирателей, но и в европейских столицах. "Фактически, президент Украины говорит: если вы хотите больше Европы в Украине, то я — тот кандидат, которого следует поддерживать", — поясняет эксперт.

Риски законопроекта Порошенко