11.04.2018, 11:16

Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей

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bbcrussian.com
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Vene rublad.
Vene rublad.Foto: Scanpix, REUTERS

Курс евро в ходе торгов на московской бирже впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Одновременно курс доллара перешагнул отметку в 64 рубля. Падение российской валюты началось после санкций, введенных властями США против ряда влиятельных россиян и их компаний.

Санкции были введены вечером 6 апреля по московскому времени — то есть перед самыми выходными. В итоге сразу поле открытия биржи в понедельник курс рубля начал стремительно падать наряду со снижением стоимости бумаг ряда попавших под эти санкции компаний, в том числе "Русала" и En+ Group.

Во вторник российская валюта продолжила падение по отношению к доллару и евро. Курс доллара на московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля, а курс евро впервые с апреля 2016 года преодолел отметку в 78 рублей.

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них — основной акционер "Русала" Олег Дерипаска и другие бизнесмены из "кремлевского списка", в том числе Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг.

Санкции привели к обвалу стоимости акций многих российских компаний, а их основные акционеры всего за один день потеряли сотни миллионов долларов. Комментируя ситуацию на рынках, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике требуется время для адаптации к изменению внешних условий.

"На наш взгляд, нужно некоторое время для адаптации и финансовой сферы экономики к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются", — сказала она.

Эксперты заявляют, что при благоприятных условиях рубль может восстановить утраченные позиции, но в ближайшее время на возвращение курса 57-58 рублей за доллар рассчитывать не стоит.

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