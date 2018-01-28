28.01.2018, 17:34

Курды похвастались убитым главарем протурецких боевиков

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Lenta.ru
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SYRIA-CRISIS/KURDS
SYRIA-CRISIS/KURDSFoto: STRINGER/IRAQ, REUTERS

В сирийском Африне убит лидер одной из протурецких группировок сирийских боевиков. Об этом сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенного Сирийского Курдистана в воскресенье, 28 января.

В ходе боев ликвидирован Махмуд аль-Дамыс по прозвищу Абурекан, один из главарей ”Файлак аль-Шам”. Ранее сообщалось, что эта группировка вела бои с сирийской армией в районе города Хараст за правительственную базу бронетехники. Боевики действовали совместно с террористами из ”Ахрар аш-Шам” (запрещена в России).

По данным вооруженного альянса ”Сирийские демократические силы” (SDF), большую часть которого составляют курдские отряды народной самообороны, столкновения с турецкой армией и помогающими ей боевиками продолжаются во многих точках Африна. В частности, бои идут на холме Касталь, который имеет стратегическое значение.

20 января Турция объявила о начале операции ”Оливковая ветвь” в Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии ”Демократический союз” (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Согласно данным Генштаба Турции, с начала операции в Сирии было уничтожено 484 террориста.

26 января отряды ”Демократических сил Сирии” (ДСС) заявили об уничтожении свыше 300 участников операции турецкой армии в Африне и гибели 43 своих бойцов. Они не уточняли, сколько среди погибших турок, а сколько помогающих им бойцов ”Свободной сирийской армии”. При этом Турция сообщила о гибели трех своих военных и 11 сирийских бойцов.

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