Курдская пехота решила дать отпор турецким танкам

В район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

По его данным, несколько автобусов с курдской пехотой, вооруженной стрелковым оружием, выдвинулись в Африн из города Камышлы. В то же время район покидают проправительственные сирийские формирования, ранее прибывшие из Алеппо для поддержки курдов. ”По всей видимости, они не стали дожидаться, когда ВС Турции со своими боевиками захватят населенный пункт Кимар и тем самым отрежут дорогу”, — отмечают авторы канала.

10 марта сообщалось, что турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части сирийского Африна. До этого войска захватили его ближайшие крупные пригороды — Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. Анкара во время своего наступления использует тяжелую технику, а также постоянно наносит удары с воздуха по территории.

Турция проводит в Африне операцию ”Оливковая ветвь” против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики ”Сирийской свободной армии” (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.

Анкара относит представителей курдской партии ”Демократический союз” (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG). Турецкие военные также неоднократно обстреливали проправительственные формирования сирийцев, входящие в район.