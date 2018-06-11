Куда уплыл "синий кит"? Галина Мурсалиева в Риге рассказала о судьбе "групп смерти"

На европейской конференции Fecris в Риге эксперты из Бельгии, Франции, Швейцарии, Германии, Испании, Швеции, России, США, Англии обсуждали темы тоталитарных сект, культов, религиозные образование, плюрализм и оппортунизм. Как сообщил порталу Delfi ее организатор Виктор Елкин, большая часть мероприятия (около 94%) финансировалась правительством Франции.

Одним из гостей мероприятия стала Галина Мурсалиева — журналист "Новой газеты", которая два года назад описала на страницах своего издания виртуальную систему создания "групп смерти" для подростков. В основу вызвавшего международный резонанс материала, который только за два дня прочитало полтора миллиона человек, лег опыт матери, чья 12-летняя дочь покончила с собой. После трагедии мать изучила интернет-активность своей дочери и поделилась полученной информацикй с общественностью.

Материал был крайне неоднозначно встречен в том числе и коллегами Галины Мурсалиевой. После выхода вслед книги "Дети в сети" группа исследователей-фольклористов обвинили журналистку в том, что она выдала за правду "городские ужастики" уровня гроба на колесиках и красной ленты. Даже в Википедии "Синий кит (он же "Тихий дом", "Разбуди меня в 4:20", "Море китов", "Млечный путь", "F57", "Красная сова" и другие названия) подается как российская городская легенда: "Новость о существовании некой игры, доводящей подростков до самоубийства, была широко растиражирована СМИ и стала причиной моральной паники среди населения России. При этом сам факт существования игры с характерными правилами и атрибутами не подтвердился до сих пор…"

Отзвуки скандала докатились и до Латвии. Сотрудники Госполиции после шквала звонков от обеспокоенных родителей провели проверки, но доказательств, что игру "Синий кит" организовали некие взрослые люди, не нашли.

Исследователи Видземской высшей школы Янис Бухолцс и Солвита Денис-Лиепниеце проследили эволюцию темы "Синего кита" в российских и латвийских СМИ и общественных дискуссиях, и пришли к выводу, что борьба с "группами смерти" может стать мощным политическим инструментом. Эксперты усмотрели связь между запуском "групп смерти" и законодательными инициативами России по ужесточению контроля над интернетом. По их сведениям, латвийские новостные поводы о "синем ките" исходили от активистов, которые "связывают заботу о детях с идеологической поддержкой того, как похожие проблемы решаются в стране, расположенной к востоку от нас".

Главный инспектор отдела несовершеннолетних Управления полиции порядка Рижского региона Ирина Руке в интервью Delfi на прямой вопрос "есть в Латвии группы смерти "Синий кит" или нет?" ответила "таких брутальных, какие закрываются в России, в Латвии, слава богу, нет, хотя есть попытки имитации". В качестве примера она рассказала о 10-летнем шутнике, который писал таким же детям в "ватсаппе" и подписывался "Синий кит". И все же Руке советовала не терять бдительности, потому что "деструктивные секты из серии "мы тебя любим-понимаем, мы всегда с тобой, а теперь — вместе в мир иной" были и раньше, а через Сеть манипулировать людьми легче".