Куда исчезла с подлодки журналистка Ким Валль. Детективная история, которая потрясла Данию

В Дании на острове Амагер во время поисков пропавшей с подлодки журналистки нашли женское тело. Без рук, ног и головы. Ее искали 12 дней, сообщает телеканал Настоящее Время.

Подозреваемый

Петер Мадсен (Peter Madsen) — 46-летний датский изобретатель и бизнесмен. Он построил три подводные лодки. Последний из его проектов — 18-метровая мини-субмарина "Наутилус" — является крупнейшей в мире частной подлодкой.

Peter Madsen Foto: SCANPIX DENMARK, REUTERS

Предполагаемая жертва

Ким Валль (Kim Wall) — шведская журналистка. Она писала статью об изобретателе.

Мадсен пригласил женщину совершить прогулку на "Наутилусе". 10 августа в 7 часов вечера они покинули бухту Копенгагена на борту подлодки. Тогда Ким Валль в последний раз видели живой.

Kim Wall Foto: TT NEWS AGENCY, REUTERS

Как можно пропасть с подводкой лодки

В ночь с 10 на 11 августа бойфренд Валль обратился в службу спасения, потому что Ким не вернулась домой. На радиозапросы "Наутилус" не ответил, утром начали поисковую операцию. Около 10.30 с борта "Наутилуса" все же поступил ответ — это был сигнал бедствия, Мадсен сообщал о технических неполадках.

Когда спасатели обнаружили лодку в бухте Кёге в 50 километрах от Копенгагена, она тонула. Участник поисковой операции Кристиан Исбак, рассказал, что видел Мадсена в рубке, потом из лодки будто вышел воздух и она начала уходить под воду, а Мадсен вплавь отправился к берегу.

"Наутилус" затонул из-за проблем с балластной цистерной", — сказал тогда изобретатель журналистам. На вопросы полиции и спасателей о судьбе Ким Валль, Мадсен ответил, что высадил ее на берег накануне вечером, через три часа после прогулки.

К вечеру пятницы местонахождение женщины так и не было установлено. К тому моменту ее уже искали на море, на суше и с воздуха. Полиция задержала Петера Мадсена по подозрению в умышленном убийстве.

13 августа в надежде найти тело Ким Валль, спасатели подняли "Наутилус" на поверхность, но в подлодке "не было никого — ни живого, ни мертвого", — заявил тогда представитель полиции Копенгагена.

Когда следователи пришли к выводу, что затопление подлодки было преднамеренным, Мадсен внезапно изменил показания и сообщил, что на борту произошел несчастный случай. И он был вынужден "похоронить" журналистку в море, а именно в заливе Кёге.

Что именно произошло на борту следователи не уточнили. Водолазы обследовали предполагаемое место захоронения, но и там ничего не нашли.

Foto: AFP

Foto: reuters

Кому принадлежит тело, обнаруженное на острове Амагер?

Вечером 21 августа полиция Копенгагена обнаружила на острове Амагер тело женщины без рук, ног и головы. Труп заметил у берега местный житель.

"Очевидно, что полиция, СМИ и остальные предполагают, что это тело Ким Валль, Но пока рано об этом говорить", — сообщил руководитель следственной группы Йенс Меллер Йенсен.

Тело было отправлено на экспертизу и 23 августа полиция подтвердила: по результатам ДНК-анализа, найденное тело принадлежит Ким Валль.

Nautilus Foto: Jens Dresling, AP