Куба впервые после революции закрепит в конституции право на частную собственность

Коммунистическая Куба официально признает право на частную собственность. Это положение закреплено в новой конституции, голосование по которой должно состояться 22-23 июля в парламенте страны.

С 2010 года кубинские острова проводят рыночные реформы, направленные на стимулирование экономики острова. Однако они противоречат действующему ещё с 1976 года основному закону страны. Он, в частности, гласит, что Куба строит марксистско-ленинский социализм, а частная собственность и занятие бизнесом в государстве запрещены.

Впрочем, многие ограничения, заложенные в основной закон ещё при первом руководителе коммунистического государства Фиделе Кастро, фактически не действуют.

В 2011 году был отменен запрет на продажу недвижимости, с тех пор граждане Кубы и лица, имеющие право на постоянное проживание на острове, могут продавать, покупать и дарить дома, квартиры, машины.

Ранее, в 1992 году, была принята поправка к конституции, закрепляющая право частной собственности на средства производства.

Что же касается частного предпринимательства, то оно и раньше существовало на Кубе в виде мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов. Однако в ключевых и наиболее доходных отраслях производства (туризм, добыча и экспорт полезных ископаемых, международная торговля и многое другое) государство продолжает доминировать.

Некоторые идеологические пункты старой конституции перекочуют и в новый основной закон страны: коммунистическая партия провозглашается главной политической силой, а ключевыми принципами экономики устанавливаются централизованное планирование и государственное управление.

Вместе с тем новая конституция содержит и элементы демократии — устанавливаются выборные должности президента (ныне государство возглавляет председатель Госсовета), а также вице-президента.

Нахождение на посту главы государства будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд, а политическая власть будет разделена между президентом и премьер-министром.

Предлагается также расширить полномочия парламента — Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков. ЛГБТ-сообщества надеются, что она также узаконит однополые браки. Возможно, будет отменен и запрет на двойное гражданство, что позволит вернуть на родину людей, бежавших с Кубы, или их потомков.

Ожидается, что проект новой конституции будет одобрен депутатами ассамблеи. Для окончательного утверждения документ вынесут на всенародный референдум.