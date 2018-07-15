15.07.2018, 11:40

Куба впервые после революции закрепит в конституции право на частную собственность


bbcrussian.com
EST
Havanna, Kuuba
Havanna, KuubaFoto: Reisifoto 2018

Коммунистическая Куба официально признает право на частную собственность. Это положение закреплено в новой конституции, голосование по которой должно состояться 22-23 июля в парламенте страны.

С 2010 года кубинские острова проводят рыночные реформы, направленные на стимулирование экономики острова. Однако они противоречат действующему ещё с 1976 года основному закону страны. Он, в частности, гласит, что Куба строит марксистско-ленинский социализм, а частная собственность и занятие бизнесом в государстве запрещены.

Впрочем, многие ограничения, заложенные в основной закон ещё при первом руководителе коммунистического государства Фиделе Кастро, фактически не действуют.

В 2011 году был отменен запрет на продажу недвижимости, с тех пор граждане Кубы и лица, имеющие право на постоянное проживание на острове, могут продавать, покупать и дарить дома, квартиры, машины.

Ранее, в 1992 году, была принята поправка к конституции, закрепляющая право частной собственности на средства производства.

Что же касается частного предпринимательства, то оно и раньше существовало на Кубе в виде мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов. Однако в ключевых и наиболее доходных отраслях производства (туризм, добыча и экспорт полезных ископаемых, международная торговля и многое другое) государство продолжает доминировать.

Некоторые идеологические пункты старой конституции перекочуют и в новый основной закон страны: коммунистическая партия провозглашается главной политической силой, а ключевыми принципами экономики устанавливаются централизованное планирование и государственное управление.

Вместе с тем новая конституция содержит и элементы демократии — устанавливаются выборные должности президента (ныне государство возглавляет председатель Госсовета), а также вице-президента.

Нахождение на посту главы государства будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд, а политическая власть будет разделена между президентом и премьер-министром.

Предлагается также расширить полномочия парламента — Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков. ЛГБТ-сообщества надеются, что она также узаконит однополые браки. Возможно, будет отменен и запрет на двойное гражданство, что позволит вернуть на родину людей, бежавших с Кубы, или их потомков.

Ожидается, что проект новой конституции будет одобрен депутатами ассамблеи. Для окончательного утверждения документ вынесут на всенародный референдум.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?

15.07.2018
По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Покупатель vs служба доставки: заказать шкаф в интернет-магазине — дело пары минут, а вот вернуть не так-то легко

15.07.2018
”Кто-нибудь сталкивался с веб магазином reset.ee? Заказала у них шкаф. Первое, что не понравилось — курьер приехал, не предупредив, позвонил, когда был около подъезда. Повезло, что я оказалась дома, и было кому помочь поднять его в квартиру. Но на следующий день пришел сборщик мебели, и оказалось, что половины деталей не хватает!” — рассказывает читательница.
Подробнее

В Таллинне при пожаре погиб молодой мужчина. Предположительная причина трагедии — неосторожное курение

15.07.2018
14 июля в 20.43 Центр спасения получил сообщение о пожаре в квартире одного из домов на Ыйсмяэ теэ. Прибыв на место происшествия, они увидели идущий из окна двухкомнатной квартиры на восьмом этаже дым. Оказавшись внутри, обнаружили, что в одной из комнат горит кровать.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Русский турист до смерти избил украинца во время футбола

15.07.2018
57-летний гражданин Украины скончался 14 июля в турецком госпитале после конфликта с российским туристом. Инцидент между мужчинами произошел во время просмотра четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI | Женщины Эстонии — самые красивые в мире! Миссис Эстония Виктория Боргманн поделилась секретами побед на всемирных конкурсах красоты

14.07.2018
В воскресенье, 15 июля в замке Фалль в Кейла-Йоа состоится финал конкурса красоты "Миссис Эстония". На нем своей титул новой победительнице передаст его действующая обладательница Виктория Боргманн. За год, прошедший с победы в конкурсе 2017 года, Виктории покорились также и две международные вершины индустрии красоты. Она привезла короны как с конкурса Mrs Globe, так и с соревнования Mrs Worldwide International.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ