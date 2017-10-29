Куба обвинила США в "политической манипуляции"

В Гаване убеждены, что завления Вашингтона об "акустических" атаках на американских дипломатов направлены на подрыв двусторонних отношений.

Завления США, что ряд американских дипломатов в Гаване, предположительно, подвергся "акустическим" атакам, являются "политической манипуляцией" и направлены на подрыв двусторонних отношений. Уверенность в этом выразил в субботу, 28 октября, глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

Министр высказал мнение, что "недопустимо и аморально" экстраполировать "любые политические разногласия" между двумя государствами на граждан этих стран. По словам Бруно Родригеса, США решили применить меры "политического характера", однако данные шаги, в первую очередь, "нанесут ущерб кубинскому народу".

В сентябре стало известно, что Госдепартамент США разрабатывает план по сокращению штата сотрудников американского посольства в Гаване. В первую очередь, Соединенные Штаты планируют вывезти из диппредставительства служебный персонал и членов семей дипломатов. Кроме того, Вашингтон рекомендовал американцам отказаться от посещения острова.

"Куба становится более открытой"

В ходе встречи с прокубински настроенными гражданами США глава МИД заявил, что в то время как правительство в Вашингтоне становится все более "закрытым, Куба все больше открывается". В подтверждение своих слов Бруно Родригес заявил, что Гавана облегчит правила въезда проживающих в США кубинцев на остров, отменив для них дополнительные паспортные проверки.

В 2013 году на Кубе вступил в силу закон, позволяющий покидать страну без специального разрешения, после этого многие кубинцы поспешили получить загранпаспорта и выехать в США.

Направленное звуковое воздействие

В начале августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они покинули Гавану. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване.

"У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", — отмечала Нойерт. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" — направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Гавана отвергла эти обвинения США и пообещала помощь в расследовании ситуации.