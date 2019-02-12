12.02.2019, 16:10

"Ку-клукс-клан руководит США". Мадуро обвинил руководство США в расизме

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Интерфакс
EST
"Ку-клукс-клан руководит США". Мадуро обвинил руководство США в расизме
FOTO: YURI CORTEZ, AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власть в США захватили экстремисты.

"Я полагаю, что радикальное крыло белых экстремистов из Ку-клукс-клана руководит США. Я полагаю, что это банда экстремистов", — сказал он в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он президента США Дональда Трампа сторонником превосходства белой расы, Мадуро заявил: "Он открытый (сторонник). Он способствовал фашистским и неофашистским тенденциям и неонацизму внутри США, в Европе и Латинской Америке".

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