"Ку-клукс-клан руководит США". Мадуро обвинил руководство США в расизме

"Я полагаю, что радикальное крыло белых экстремистов из Ку-клукс-клана руководит США. Я полагаю, что это банда экстремистов", — сказал он в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он президента США Дональда Трампа сторонником превосходства белой расы, Мадуро заявил: "Он открытый (сторонник). Он способствовал фашистским и неофашистским тенденциям и неонацизму внутри США, в Европе и Латинской Америке".