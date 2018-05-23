Кто виноват в смертях под колесами беспилотных автомобилей?

В последнее время многие люди путают автономные или беспилотные автомобили с машинами, оснащенными компьютерными технологиями, помогающими водителю.

Эта путаница даже приводит к смертям на дорогах. Кто в этом виноват и что делать?

Автономные автомобили уже существуют, и со временем их станет больше. Тем не менее у вас мало шансов в ближайшее время прокатиться в одной из таких машин.

Но, возможно, у вас уже есть машина, которая сама удерживается в полосе, тормозит перед препятствием или даже паркуется практически без вашего участия. Такие технологии, как адаптивный круиз-контроль, есть во многих новых моделях.

Тревогу вызывает то, что некоторые водители, поддавшись обещаниям, связанным с беспилотными машинами, совершенно безответственно используют существующие вспомогательные технологии.

К примеру, недавно в Великобритании был осужден водитель электромобиля Tesla за то, что залез на заднее пассажирское сиденье, когда машина ехала по загруженному шоссе со скоростью примерно 64 км в час.

Он использовал систему автопилотирования Tesla, которая самостоятельно тормозит, ускоряет и удерживает в полосе машину на основных дорогах. Но эта система не предназначена для того, чтобы полностью заменить водителя.

Подобные технологии используют и другие производители, например, Volvo, Mercedes-Benz и Cadillac. Но ни одна из этих систем не является полностью автономной.

Держать руль!

Американская организация SAE International разработала критерии, позволяющие разделить машины на шесть категорий в зависимости от уровня их автономности.

Диапазон различается от нулевого уровня, в котором машины вообще никак не автоматизированы, до пятого, в котором машины могут самостоятельно двигаться по любым дорогам в любых условиях. В последнем случае водитель (как и руль) просто не нужен.

Нынешние технологии, помогающие водителю, относятся ко второму уровню. При этом сам водитель, даже используя их, должен держать руль.

Но донести эту простую истину до водителей не всегда просто.

Водители автомобилей Tesla, в которых есть функция под названием "Автопилот", уже несколько раз попадали в аварии, причем два человека погибли.

Сама компания не соглашается с тем, что название "Автопилот" поощряет водителей доверить машине управление, и уже отвергла требования немецких властей отказаться от него.

Представитель компании Tesla заявил, что, судя по отзывам покупателей, они четко понимают, что такое "Автопилот", какие у него функции и как им следует пользоваться.

Тем не менее с 2016 года автомобиль Tesla предупреждает водителя о необходимости держать руки на руле и может отключить систему, если он этого не делает.

В том же году компания Mercedes-Benz подверглась критике за то, что рекламировала свои машины Е-класса как способные ехать самостоятельно.

Компания отозвала эту рекламу, признав, что она может сбить с толку покупателей.

Без человека

Такие компании, как Lyft и Uber, напряженно работают над созданием полностью автономных автомобилей, так же как и многие автопроизводители. Тем не менее до машин пятого уровня еще далеко.

Компания Waymo, кажется, подошла к ним ближе других.

В этом году эта фирма, которая, как и Google, является дочерней компанией холдинга Alphabet, планирует ввести беспилотное такси в городе Финикс (штат Аризона).

В отличие от нескольких проектов автономных такси, проходивших испытания в разных странах мира, эти машины не требуют, чтобы в кабине на всякий случай находился водитель.

Но эти такси будут работать только в относительно небольшой части города, чрезвычайно подробную карту которой составила компания. И все равно это еще пилотный проект, хотя такси там будут действительно беспилотными.

От такого проекта, работающего на ограниченной территории, до автономных такси, способных в любую погоду безопасно обслуживать пассажиров в густонаселенном мегаполисе, огромная дистанция.

Тест-драйвы

"Тестирование и разработка сильно отличаются от реального рынка", — говорит профессор швейцарского Университета Санкт-Галлена Уолтер Бреннер, соавтор книги "Автономное вождение. Как беспилотная революция изменит мир".

"Это совершенно разные миры. Испытания полезны, поскольку они показывают сильные и слабые стороны, а также пределы использования этих технологий. Но это лишь испытания", — говорит он.

В этом году в Аризоне тестовый автомобиль компании Uber, ехавший в автономном режиме, насмерть задавил женщину. Машина не остановилась, когда женщина пересекла ей дорогу.

Несмотря на все исследования и огромные деньги, потраченные на создание систем автопилотирования, их разработчикам еще предстоит огромная работа, прежде чем полностью автономные автомобили станут безопасными и превратятся в ежедневную реальность.

Ответственность

Некоторые специалисты в сфере безопасности дорожного движения считают необходимым повысить ответственность автопроизводителей за правильное использование водителями современных автопилотных технологий, с тем, чтобы они не совершали трагических ошибок.

"Называть такие технологии "Автопилотом" — вводить в заблуждение потребителей, — говорит Мэттью Эйвери, эксперт компании Thatcham Research, испытывающей автомашины для британских страховых компаний. — Они могут подумать: "Мне просто нужно нажать кнопку, и машина поедет сама".

По мнению эксперта, производителям нужно предпринять дополнительные меры, чтобы водители не злоупотребляли этими технологиями. Например, установить в машине камеры, наблюдающие за водителем.

Мэттью Эйвери убежден, что все эти автоматизированные системы управления повышают безопасность на дорогах.

Уже есть свидетельства того, что системы экстренного электронного торможения сокращают количество аварий. Более продвинутые системы смогут вывести безопасность на новый уровень.

"Лучшие системы контролируют движение в полосе, предупреждают водителей, заезжающих за свою полосу, следят за дистанцией и применяют торможение, — говорит эксперт. — Это действительно может уберечь людей от серьезных неприятностей".

"Строгие наказания"

Уолтер Бреннер считает, что водителей и продавцов автомобилей нужно учить тому, что представляют собой современные компьютерные технологии, применяемые в автомобилях.

В то же время, по его мнению, существует риск того, что, даже зная все это, некоторые водители могут преднамеренно доверить бортовому компьютеру больше, чем следует. Это может быть бравадой или просто желанием поэкспериментировать.

В таких случаях, считает он, наказания должны быть строгими.

"Существует большая разница между экспериментами с айфоном и автомобилем, несущимся со скоростью 100 км в час, — говорит он. — Такие водители должны наказываться, потому что они подвергают риску жизни других людей".