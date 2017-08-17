Кто мог поставлять ракетные двигатели КНДР

В адрес Киева звучат обвинения в том, что двигатели для межконтинентальных баллистических ракет могли попасть в Северную Корею с Украины. DW выяснила, насколько это обоснованно.

Ракетная программа Северной Кореи долгое время продвигалась с серьезными проблемами. Испытания часто были неудачными. Поэтому, когда в июле 2017 года Пхеньян впервые провел тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Хвасон-14", которые, по данным американских экспертов, могли бы достичь территории США, это вызвало не только жесткие заявления Вашингтона, но и удивление многих экспертов. Ведь ранее не было признаков того, что КНДР достигла необходимого технологического уровня для производства ракет такого типа.

Публикация в The New York Times от 14 августа содержала логичное, на первый взгляд, объяснение: ракетные двигатели завезли в КНДР из-за границы. В материале говорится, что успех ракетных испытаний, осуществляемых Северной Кореей, "стал возможным благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". В статье при этом ссылаются на исследование эксперта Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) Майкла Эллемана.

Следы ведут в "Южмаш" и "Энергомаш"

Однако в исследовании Эллемана речь идет лишь о предположениях. Так, из анализа фото и видео эксперт приходит к выводу, что маршевым двигателем первой ступени "Хвасон-14" является модифицированный советский жидкостный двигатель РД-250. Причем существенно переделанный — оригинальный двигатель имеет две камеры, а северокорейский — одну.

Для модификации двигателя, считает Эллеман, необходима информация, которой владеют в российском НПО "Энергомаш" в Химках либо же в украинском "Южмаше" в Днепре. "Можно сделать вывод, что модифицированные двигатели были сделаны на этих заводах, — отмечает эксперт. — Альтернативная гипотеза, что российские/украинские инженеры были привлечены к разработке двигателей в Северной Корее, менее вероятна из-за отсутствия какого-либо известного объекта в Северной Корее по их производству".

Модификационный советский двигатель

Двигатель РД-250 использовался на Р-36 — советской МБР 1960-х годов. Широкую известность в мире приобрело следующее поколение этой ракеты — Р-36М, по классификации НАТО SS-18 "Сатана".

Виталий Сущевский, который работал на "Южмаше" с 1961 по 2008 годы в должности замначальника по производству ракетных двигателей, рассказал DW, что этот двигатель был разработан в Химках: "Чертежи, документация, авторское сопровождение были российскими, мы лишь производили и отправляли туда же, в Россию, комплексно с ракетой".

И.о. председателя Государственного космического агентства Украины, в структуру которого входит и днепровский завод, Юрий Радченко сообщил 15 августа, что РД-250 выпускались на "Южмаше" до 2001 года — для производства ракет космического назначения "Циклон". В Россию поставлялись уже целые ракеты. "Самостоятельно никаких поставок двигателей Украина не производила за все время независимости", — подчеркнул Радченко.

В Киеве отрицают возможность поставок

На Украине отрицают поставки двигателей Северной Корее. Так, "Южмаш" в тот же день опубликовал опровержение, назвав "предположения авторов публикации и процитированного ими "эксперта" "не имеющими отношения к реальности".

Более того "Южмаш" без ведома Киева не мог продать ракетные компоненты за границу. А в Государственном космическом агентстве Украины подчеркнули, что строго следуют "режиму контроля над ракетными технологиями". Бывший глава "Госкосмоса" Олег Уруский рассказал DW, что в ракетно-космической отрасли осуществляется двойной контроль над экспортом: "Есть специальное подразделение в Государственном космическом агентстве. Любые контракты, связанные с передачей ракетных технологий, проходят проверку в агентстве, затем дается заключение: можно или нельзя. Это одна линия контроля, а вторая — Государственная служба экспортного контроля, без которой таможня не пропускает никакие товары".

Преступные схемы и шпионаж

В своем исследовании Эллеман написал, что "почти несомненно сотни, если не больше", двигателей РД-250 складируются на КБ "Южное" (тоже в Днепре), а также в России. По версии эксперта, двигатели могли выкрасть отдельные сотрудники по заказу организованных преступных группировок или контрабандистов. "Двигатели могут доставить по воздуху или, более вероятно, перевезти поездом через Россию в Северную Корею", — полагает Эллеман.

Олег Уруский не исключает того, что могло быть совершенно подобное преступление: "Преступление может быть совершено в любой сфере. Тут лучше говорить со специалистами Службы безопасности Украины. Такие отдельные случаи были, и СБУ на них реагировала".

Кроме того, известен случай, когда в 2011 году два гражданина КНДР приехали на Украину и пытались получить секретную информацию о производстве ракет. В итоге СБУ задержала их в рамках спецоперации, в следующем году их осудили, приговорив к восьми годам тюрьмы.

Уруский, возглавлявший Госкосмос в 2015 году, заявил, что при нем подобных случаев шпионажа не было. "Это непосредственная зона ответственности СБУ", — подчеркивает Уруский. Он также не слышал о попытках привлечения украинских специалистов Северной Кореей: "Вероятность отрицать нельзя. Но СБУ за этим следит — в Днепре всегда было специальное подразделение, занимавшееся именно этими проблемами".

"Кольчужный скандал-2"

Хоть эксперты, с которыми беседовала DW, и не могут полностью исключить украинское происхождение ракетных двигателей, но они подчеркивают, что этот вариант связан с рядом трудностей.

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предлагает начать с того, чтобы посмотреть на карту: "У России есть общая граница с КНДР, так что можно поставлять что угодно". Украине это было бы намного труднее сделать, поскольку КНДР давно "под колпаком" западных спецслужб, добавляет Самусь. Эксперт также считает "просто невозможным" совершить перевозку ракетных двигателей по территории РФ в Северную Корею без ведома российских властей.

Опасность же нынешнего скандала для Украины Самусь видит в том, что США могут годами расследовать это дело. Он сравнивает ситуацию со скандалом 2002 года вокруг обвинений в адрес Украины в продаже станций радиотехнической разведки "Кольчуга" Ираку.

"В итоге их там не нашли, но осадок остался. Я считаю, тот скандал изменил вектор Украины и относительно евро-атлантической интеграции, и во внутренних процессах. Точно так может быть и сейчас: мы только приходим к какому-то понимаю с администрацией Трампа, в том числе касательно поставок вооружения, и сразу идет "удар в яблочко", ведь это превращает Украину в, фактически, врага", — считает Самусь.