Кто и зачем троллит папу римского?

В феврале в Риме появились постеры, критикующие папу римского Франциска, а кардиналам была направлена фейковая газетная статья, высмеивающая понтифика.

На постерах Франциск выглядит чрезвычайно угрюмым. Его лицо кажется почти угрожающим, а под мрачным портретом напечатан список жалоб.

Папу упрекают в том, что он сократил священников, игнорирует беспокойство кардиналов и обезглавил древний католический Мальтийский орден.

Портреты с мрачным папой Франциском в Риме — это что-то новенькое. Обычно в городе, где папа римский — неизменно почитаемая фигура, висят плакаты с улыбающимся понтификом.

Власти города распорядились заклеить текст на неизвестно кем расклеенных плакатах, посчитав его оскорбительным. В результате город оказался обвешан постерами с хмурым и злым папой римским и предупреждением "Незаконная расклейка плакатов".

Примерно в то же время как появились плакаты, кардиналы в Риме получили на свою электронную почту статью якобы с первой полосы газеты Ватикана L'Osservatore Romano. Заметка оказалась фальшивкой.

В ней перечислялись вопросы, которые задавала папе группа консервативных кардиналов. В каждом случае ответом на вопросы было "Sic et non!", то есть "Да и нет!".

Фактически папа римский столкнулся с троллингом в родном для себя Риме.

В Риме поговаривают, что постеры — дело рук группы активистов правого толка, недовольных призывами Франциска приветствовать иммигрантов в Европе.

Так ли это, пока не ясно, но сам по себе этот беспрецедентный троллинг говорит о растущих разногласиях в Ватикане и недовольстве папой римским.

За что в Ватикане не любят папу Франциска

Папа Франциск пользуется популярностью среди рядовых католиков, но в Ватикане им часто недовольны, в первую очередь, из-за проводимых им реформ, которые часто весьма либеральны для церкви.

Кроме того, его критикуют верующие, разделяющие более традиционные, консервативные взгляды.

Основной предмет раздора — это отношение к сексу и каноническое право в вопросах семьи и брака.

Франциск, в частности, разрешил при определенных условиях причащать разведенных, которые вновь вступили в брак. Его оппоненты полагают, что это подрывает учение Церкви о браке, согласно которому повторные союзы считаются супружеской изменой.

Вопросы в поддельной заметке были как раз на эту тему.

Блюститель традиций

Среди недовольных Франциском — американский кардинал Реймонд Лео Берк, отказавшийся причащать кандидата в президенты Джона Керри, потому что когда-то тот поддерживал аборты.

Берк известен как поборник существующих правил и традиций. Он большую часть жизни посвятил изучению правил церкви, а теперь настаивает на их соблюдении.

Берк уверен, что Франциск ведет опасную игру с христианскими традициями. Он также угрожал выпустить некий особый документ, чтобы заставить папу исправиться.

Если он решится на это, то это будет первым подобным случаем за несколько веков.

Кардинал Берк также не разделяет взглядов Франциска на иммигрантов. Недавно он даже встречался с лидерами крайне правого антиммигрантского движения "Северная лига".

Пока нет доказательств того, что Берк каким-либо образом причастен к появлению постеров или рассылке кардиналам поддельной газетной статьи.

Скромность как порок

Папу римского Франциска также часто критикуют за его непритязательный образ жизни: решение жить в лишенном роскоши гостевом доме в Ватикане и ездить на скромном автомобиле Ford Focus.

Папа запросто здоровается за руку с журналистами и, как говорят, чувствует себя немного неловко, когда перед ним преклоняют колено.

Многие в Риме считают, что демократичный образ жизни Франциска — это "как-то не по-папски", не соответствует высокому положению понтифика и нарушает вековые традиции Ватикана.

Вся эта история говорит о том, что в Ватикане, возможно, началось размежевание священников, придерживающихся различных взглядов.

А это значит, папу могут и дальше троллить в Риме.