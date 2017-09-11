Кто и почему в Каталонии "за", а кто "против" отделения от Испании

Тысячи каталонцев на манифестации в Барселоне требуют независимости для своего региона. Тысячи других хотели бы сохранить единство c Испанией. DW — о представителях обоих лагерей.

В понедельник, 11 сентября, тысячи сторонников независимости Каталонии, прибывшие в Барселону со всех концов этого северо-восточного региона Испании с населением в 7,5 миллионов, принимают участие в манифестации в поддержку независимости. Они требуют проведения (несмотря на запрет, наложенный испанским Конституционным судом) референдума о каталонском суверенитете.

Плебисцит, намеченный на 1 октября, заблокирован судом, поскольку испанская конституция не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства. С судебным решением вполне согласны тысячи других каталонцев, которые не приняли участие в манифестации сторонников отделения от Испании. И у тех, и у других есть аргументы в поддержку или против независимости региона.

Данные социологов о поддержке независимости Каталонии

По данным опроса, проведенного Центром социологических исследований Instituto DYN в начале сентября, 47% жителей Каталонии выступают за отделение от Испании, против — 44,4%. Между тем непосредственно в референдуме, который в Мадриде считают незаконным, готовы принять участие более 70% избирателей. Из намеревающихся проголосовать 65,4 % собираются высказаться в пользу независимости. Пункты для проведения голосования решили разместить у себя 75% муниципальных округов. Остальные округа, включая барселонский, отказываются организовывать плебисцит.

Эти данные привел DW Хуан Игнасио Мингес, сотрудник Instituto DYN. Идеи независимости Каталонии, по его словам, находят широкую поддержку у лиц с неполным средним образованием, среди безработных, у людей с невысоким достатком, а также у жителей сельской местности. Впрочем, среди сторонников независимости есть немало госслужащих и предпринимателей, особенно до 40 лет. Среди пенсионеров доля сторонников независимости относительно невелика — она не превышает 25%.

За сохранение региона в составе Испании, продолжает социолог, выступают люди более образованные, которые, по его выражению, "не склонны поддаваться пропаганде сепаратистов". Среди последних — университетская профессура и представители творческой интеллигенции. Против независимости Каталонии выступают и крупные предприниматели: президент известной компании шипучих вин Freixenet Хосе Луис Бонет, глава Abertis, корпорации, которая управляет платными дорогами и телекоммуникациями в 12 странах мира, Сальвадор Алемани, руководитель Foment del Traball, старейшего в Испании объединения предпринимателей, Жоаким Гай и многие другие.

Испания грабит Каталонию?

"Народ Каталонии хочет сам решать свою судьбу", — заявил в беседе с DW Жерард Риполл, член общественной Национальной ассамблеи Каталонии (НАК), один из организаторов барселонской манифестации. "Это касается и нашего бюджета, и нашей культуры, и наших внешних связей — всех сторон жизни", — пояснил он. "Мы не желаем, чтобы нам диктовали из Мадрида, как жить и что делать. Мы хотим совершенствовать нашу демократию, хотим большей свободы и республиканской формы правления вместо испанской монархии. Все это возможно лишь в независимой суверенной стране", — указал представитель НАК.

Но основной довод сепаратистов — экономический. Так, Жерард Риполл выразил уверенность, что в суверенной Каталонии население "будет жить значительно лучше, чем сейчас". Ведь регион ежегодно теряет в качестве налогов, выплачиваемых Испании, 16 миллиардов евро. Мадрид, по выражению Риполла, фактически грабит Каталонию. А эти деньги очень нужны: к примеру, за счет них можно повысить зарплату и пенсии, создать 70 тысяч рабочих мест — для управленцев нового государства. В нем к тому же будет дешевле электроэнергия, которая сейчас поставляется Испанией по завышенным ценам, отметил Жерард Риполл.

Ложный предлог для отделения от Испании

Последовательным противником каталонского сепаратизма является центристская партия "Сьюдаданс" ("Граждане"). Она была создана в 2006 году в Каталонии, объединив сторонников единства Испании, а впоследствии превратилась в общенациональную партию. Сейчас "Сьюдаданс" имеет 32 мандата в испанском парламенте. Представитель партии каталонский экономист Жорди Балестер заверил DW, что "притеснения со стороны Мадрида — это всего лишь ложный предлог для оправдания сепаратизма". Ведь в Каталонии, пользующейся широкой автономией, один из самых высоких в Испании уровней жизни.

И не только благодаря более хорошим зарплатам (хотя те же служащие получают здесь на 20-30% больше, чем в остальной Испании). Выделяемые из центрального бюджета средства (на инфраструктуру, образование, медицину, социальные нужды и так далее), по данным Балестера, даже несколько больше собираемых в регионе в пользу государства налогов. Так что в Каталонию возвращаются с лихвой все деньги, уходящие в Мадрид, считает экономист.

Идеи сепаратизма пока берут верх в Каталонии

Тем не менее, по словам представителя "Сьюдаданс", многолетняя пропаганда идей сепаратизма, как видно из соцопросов, возымела свое действие. Ее успеху способствовал, в частности, затяжной экономический кризис, начавшийся в Испании в 2008 году и дающий о себе знать до сих пор. Так что сегодня пусть и незначительное, но все же большинство каталонцев полагают, что независимость принесет им только выгоду. Хотя ни эксперты в области экономики, ни представители крупного капитала так не считают.

Балестер объясняет позицию последних опасением за судьбу экономики региона. Ведь в случае обретения независимости промышленно развитая Каталония может оказаться вне главного рынка своей продукции — испанского. Да и рынок Евросоюза станет менее доступным, поскольку выход из состава Испании будет означать и прощание с ЕС.

Не секрет, что из-за подобной перспективы за последние три года из Каталонии в другие регионы Испании перебрались почти полторы тысячи компаний. Что же касается профсоюзов, то они опасаются роста безработицы и обнищания трудящихся. Ведь уже подсчитано, что в независимой Каталонии доходы людей упадут в первый же год на 30-40%, заключил Жорди Балестер.