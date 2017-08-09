Кто и как дискредитирует оппозиционных активистов в Белоруссии

В Белоруссии действуют интернет-ресурсы, публикующие об оппозиционерах лживые сведения или факты, которые могут быть известны только госорганам. Как работает схема дискредитации, разбиралась DW.

В интернете существуют ресурсы, которые уже не первый год публикуют лживую информацию о лидерах белорусских оппозиционных политических партий, общественных активистах и журналистах практически из каждого областного центра страны. Особую активность эти сайты проявляют накануне избирательных кампаний разного уровня, а их целью, по всей видимости, является внесение разногласий в ряды оппонентов режима. Зачастую там публикуется откровенная ложь, но иногда — и факты, которые могут быть известны лишь государственным органам. Оппозиционно настроенные активисты считают, что эти ресурсы контролируются спецслужбами.

Спецслужбы в сети?

Одним из образцов ресурса такого типа является могилевский сайт "ВоскресINFO", появившийся на свет весной 2010 года, примерно за девять месяцев до президентских выборов, вспоминает зампредседателя Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Игорь Борисов. Ему лично за семь лет своего существования этот ресурс посвятил около 20 публикаций. Анонимы обвиняли Борисова в нетрадиционной сексуальной ориентации, пьянстве, денежных махинациях и других "грехах". В методах и выражениях не церемонились, о чем говорят сами рубрики и номинации, посвященные оппозиционерам: "Политический булдос", "Откинувшийся кандидат", "Выборное закулисье".

Практически на все выпады в свой адрес политик отвечал жалобами в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий могилевского УВД. Но семь лет милиция не могла найти злоумышленников, ссылаясь на то, что они работают через программы-анонимайзеры. При этом сам Борисов не скрывал, что подозревает в подобной деятельности местное управление КГБ, о чем открыто говорил милиционерам.

К такому выводу политик пришел после того, как сайт опубликовал фото из его личного архива. Два года назад, объясняет Борисов, в его квартире милиция провела обыск под предлогом возбуждения уголовного дела о клевете и изъяла три компьютера, на одном из которых хранился фотоархив. Дело позже рассыпалось, но через год его старые фотографии вдруг появились в сети.

Как это работает

Лидер областной организации Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Шанцев считает примитивным алгоритм работы интернет-провокаторов. Перед тем, как опубликовать очередной пасквиль, говорит он, его авторы собирают адреса электронной почты журналистов и активистов, которые только можно найти. Когда новый материал готов, всем им на почту приходят ссылки с призывом почитать "компромат".

Сайт непопулярен и совершенно ничего не делает для собственной раскрутки, говорит Шанцев. Его посещаемость составляет 30-40 человек в день, а пики приходятся на дни рассылок: сколько электронных адресов нашли, столько и посещений. Это подтверждает, по мнению политика, его предназначение — поссорить конкретную целевую группу, состоящую из недовольных властью. Политикам Владимир Шанцев советует игнорировать такие ресурсы и относиться к ним по-философски.

Правда здесь же он добавляет, что с точки зрения закона авторы-анонимы совершают уголовные преступления. Два года назад его аккаунт в микроблоге Twitter был взломан, и в течение пары минут там были опубликованы десятки ссылок на порноролики. Скрин-шот аккаунта сразу же появился на этом сайте с комментарием оскорбительного содержания.

Кроме того, продолжает лидер могилевских христианских демократов Олег Аксенов, владельцы ресурса слишком хорошо осведомлены о том, кто, когда и сколько раз привлекался к административной ответственности, знают об уголовных судимостях родственников активистов, начиная еще с 90-х годов. Складывается ощущение, что они имеют возможность смотреть личные дела в архивах силовых структур.

Секрет Полишинеля

Игорь Борисов не согласен с тактикой игнорирования таких ресурсов. Ведь в сеть, объясняет он, были выложены, например, фото его несовершеннолетней дочери. Но, как считает политик, его активность наконец, принесла плоды. В официальном письме за подписью сразу двух милицейских начальников Борисову сообщили, что в действиях установленного лица — владельца сайта Кирилла Никифоренко — усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 179 Уголовного кодекса "Незаконное собирание либо распространение информации частной жизни".

Ответ из милиции Игорь Борисов называет "секретом Полишинеля". Дело в том, поясняет он, что имя владельца он узнал первым, воспользовавшись случайностью — хостинг сайта не был оплачен вовремя, и кроме требования о внесении денег интернет-сервис временно открыл данные владельца. Их Борисов и передал милиции.

Теперь по совету правоохранителей политик подал заявление в прокуратуру о возбуждении дела и готовит иск в суд в частном порядке. По информации милиции, владелец сайта в данный момент находится в России, и политик надеется, что вскоре его объявят в розыск. Но ничего еще не кончилось, предупреждает Борисов, ведь публикации о нем появлялись почти одновременно еще на пяти сайтах. Например, ресурсы "stopopp" или "predateli" по-прежнему ведут свою игру. "Фактически действует целая сеть", — говорит Игорь Борисов.

Провокации в Гомеле

По времени раскрытие владельца могилевского ресурса совпало с саморазоблачением гомельчанина Сергея Васильева, уехавшего в Польшу и признавшегося там, что, как информатор, он сотрудничал с КГБ с 1995 года. Среди его заданий было создание якобы независимого сайта "gomelbest". С 2007 года этот ресурс публиковал недостоверную информацию о местных активистах.

Правозащитник Леонид Судаленко разыскал его и вступил с ним в переписку. Два года назад с взломанного почтового ящика юриста в адрес налоговой инспекции неизвестный выслал порнографический ролик. Милиция возбудила дело и установила, что это было сделано с IP-адреса офиса гомельских демократических сил. У Судаленко дома был проведен обыск, изъята техника.

Для него важно было узнать, имел ли экс-агент к этому отношение. Но в разговоре, говорит Судаленко, Сергей Васильев пояснил, что лишь зарегистрировал на себя сайт по требованию куратора из КГБ, но не редактировал его. Без прямых доказательств, говорит правозащитник, вряд ли кого-то можно обвинить: "Большинство таких агентов останутся безнаказанными".