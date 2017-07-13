Кто есть кто в очередном скандале о связях Трампа с Россией

В новом расследовании о связях Дональда Трампа с Кремлем есть бизнесмен азербайджанского происхождения, британский пиарщик и российский лоббист против "акта Магнитского". Как эти люди оказались одновременно связаны и Кремлем, и с выборами в США?



Всего одна двадцатиминутная встреча в "Трамп-тауэр" в Нью Йорке снова поставила администрацию американского президента под удар.



Эта встреча произошла 9 июня прошлого года. На ней сын на тот момент будущего президента США, его зять и глава избирательного штаба встречались с российским адвокатом, которая, как считалось, должна была предоставить им компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.



Четыре саморазоблачительных отрывка из переписки Трампа-младшего

Встречу организовал британский музыкальный PR-менеджер, а инициатором выступил азербайджано-российский бизнесмен, отец поп-певца, в клипе которого снялся сам Трамп.

Как все эти люди оказались в одном месте и что их связывает с Кремлем?



Дональд Трамп-младший

В центре истории — старший сын Дональда Трампа от первого брака, сейчас он — исполнительный вице-президент Trump Organization



Трамп-младший получил письмо по электронной почте от британского музыкального PR-менеджера Роба Голдстоуна, в котором говорилось о некоем компромате на Хиллари Клинтон (переписку сам Трамп-младший позднее выложил в своем "Твиттере").



Встречу, как следует из переписки, организовали азербайджано-российский миллиардер Арас Агаларов и его сын, поп-звезда Эмин, ранее работавший с Голдстоуном.



В одном из писем Голдстоуна говорится, что обещанная информация — "явно деликатная, очень высокого уровня" и поступает в рамках кампании российских властей по поддержке Трампа.



Трамп-младший ответил: "Если это то, что я думаю, мне это нравится".

На встрече в "Трамп-тауэр", прошедшей в июне прошлого года, присутствовала российский адвокат Наталия Весельницкая. Когда о встрече стало известно, Трамп-младший сказал, что президентская кампания на ней не обсуждалась.



Затем в разговоре с Fox News он сказал, что Весельницкая не предоставила никаких полезных сведений.



Джаред Кушнер, зять Трампа и советник Белого дома

Кушнер — американский бизнесмен, владелец New York Observer. Муж старшей дочери президента Трампа Иванки. Он давно работает с Трампом и играл ключевую роль в предвыборной гонке.



После избрания Трампа президентом Кушнеру было поручено заняться урегулированием израильско-палестинского конфликта, хотя не обладал дипломатическим опытом. Он также является главным советником президента по вопросам взаимоотношений с Китаем, Мексикой и Канадой.



Он еще никак не прокомментировал встречу с российским адвокатом.



Пол Манафорт, бывший глава президентской кампании Трампа



В то время, когда проходила встреча, он еще был новичком в команде Трампа. Он покинул избирательный штаб в августе из-за подозрений в связях с Россией и бывшим президентом Украины.



Манафорт, как и Кушнер, пока никак не прокомментировал ситуацию. Сайт Politico пишет со ссылкой на источник, что Манафорт даже не дочитал до конца все электронные сообщения о встрече на своем телефоне и понятия не имел, кто должен был присутствовать на встрече.



Наталия Весельницкая, юрист

Весельницкую New York Times назвала "кремлевским адвокатом". Больше всего она известна своей борьбой против "акта Магнитского", по которому США не выдают визы российским официальным лицам, которые, предположительно, нарушали права человека, и замораживают их счета. В качестве ответа на этот закон Россия запретила американцам усыновлять своих сирот.



Трамп-младший уже сказал, что этот запрет и стал главной темой встречи. Сама Весельницкая также утверждала, что пришла обсудить лишь "акт Магнитского" и российский ответ на него. Правда, оба они сделали эти заявления до того, как Трамп опубликовал переписку с Голдстоуном.



Весельницкая была замужем за бывшим зампрокурора Московской области Александром Митусовым. Среди ее клиентов были государственные компании, подмосковные бизнесмены и чиновники. "Камертон Консалтинг", совладельцем которой была Весельницкая, участвовала в земельных спорах. В 2012 году ее клиентом стал Денис Кацыв, сын министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Митусов стал заместителем у Кацыва-страшего.



Позже Денис Кацыв стал обвиняемым в суде по делу Магнитского, а Весельницкая выступала в США как его представитель.



Ее деятельность и связи привлекли внимание ФБР, сообщает NYT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.



Наталия Весельницкая заявила, что на встрече не обсуждалось ничего, связанного с президентской кампанией. Она подчеркнула, что "никогда не действовала от лица российского правительства".



Роб Голдстоун, PR-менеджер

Бывший британский журналист, теперь PR-менеджер, выступившей организатором встречи.

Голдстоун тесно сотрудничал с такими всемирно известными звездами, как Майкл Джексон, Би-Би Кинг и Ричард Брэнсон. Но, несмотря на громкие имена, сам он мало известен миру.



Судя по записям Голдстоуна в соцсетях, за последние годы он провел несколько дней в России и Азербайджане, в том числе — за несколько месяцев до прошлогодних президентских выборов в США.



СМИ сообщают, что вскоре после победы Трампа он опубликовал фотографию в своем "Инстаграмме", на ней он изображен в футболке с большой надписью "Россия". После того как это стали обсуждать в СМИ, он закрыл публичный доступ к своему аккаунту.



По сообщениям СМИ, до карьеры в PR Голдстоун работал в таблоидах. Совсем недавно он работал в качестве пиар-менеджера с Эмином Агаларовым.



Голдстоун никак не комментировал ситуацию.



Арас Агаларов, миллиардер



Российский миллиардер азербайджанского происхождения. Журнал Forbes оценивает его состояние примерно в 1,9 млрд долларов.



Он родился в Баку, является владельцем крупной российской компании Crocus Group, был деловым партнером Трампа во время проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году. Накануне встречи президентов России и США рассказывал о Трампе так: "Человек достаточно остроумный, с хорошей реакцией".



Агаларов даже хотел построить в России "Трамп-тауэр", но проект так и не был реализован. Зато Crocus строит два стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.



Миллиардер отрицал, что хотел хоть как-то навредить Клинтон.



"Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю. Я и Роба Голдстоуна толком не знаю. Он работал с Эмином, работал какой-то период", — говорил он в интервью радиостанции BFM.



В переписке Голдстоуна говорилось, что упомянутая информация получена от некоего "crown prosecutor" (буквально — королевский прокурор) — английский термин, российский аналог которого — прокурор.



Арас Агаларов публично рассказывал не только о Трампе, но и о российских чиновниках. После того как в 2015 году оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки, в газете "Коммерсант" вышла статья Агаларова. Публикация стояла в рекламном блоке и имела соответствующую пометку.

В ней Агаларов критиковал расследование и заключил: "По выражению нацистского преступника Геббельса, министра пропаганды в гитлеровской Германии, ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Не хотелось бы проводить какие-то параллели. Просто давайте задумаемся".



Эмин Агаларов, певец



Бакинский певец — звезда музыкальной сцены в Азербайджане и России. В 2013 году Трамп появился в одном из его клипов с участницами конкурса "Мисс Вселенная". На YouTube у клипа почти два миллиона просмотров.



В 2006 году он женился на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. У них трое детей. В настоящее время они в разводе.



Агаларов-младший не скрывал, что их семья тесно дружит с Трампами не менее пяти лет. В интервью американскому Forbes он рассказывал, как они с отцом планировали построить башню Трампа и что он поддерживал контакты с Трампами и после выборов. По его словам, президент Трамп отправил в ноябре Агаларовым написанную от руки записку — после того, как Агаларовы поздравили его с победой. "Теперь, когда он победил и был избран, он не забывает своих друзей", — говорил Агаларов.



Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер подтвердил, что певец и предприниматель Эмин Агаларов просил музыкального агента Роба Голдстоуна организовать встречу сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой, передает RT.



"Это правда, что Эмин просил Голдстоуна организовать встречу Наталии и Дональда Трампа-младшего", — сказал он.



Но всю остальную информацию, содержащуюся в письмах, адвокат отрицал. Так, по его словам, не соответствует действительности информация о том, что Весельницкая работает на российское правительство.



Сам Эмин Агаларов никак не комментировал переписку.