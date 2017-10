"Ксюха — это нормально": эксперты и соцсети о выдвижении Собчак

Депутат Госдумы Виталий Милонов, "Единая Россия":

Она сама из себя ничего не представляет, но может консолидировать определенное количество избирателей, которые хотят движухи, молодежь. Это полезное выдвижение. Я за нее голосовать, конечно, не буду, но Ксюха — это нормально. Пусть попробует. Навальный — это кандидат плюшевых мишек и детских сосок, он в прошлом.

Андрей Колядин, политолог, бывший сотрудник администрации президента:

Это интересное решение, в том числе и для администрации президента. Как политический технолог, я бы сказал, что это правильно. Она может выполнить целый ряд важных задач в рамках этой кампании: начиная от того, что она женщина, молодая, красивая, публичная и оппозиционная, она имеет опыт публичной политики, легко себя чувствует в любых аудиториях и на экранах, заканчивая тем, что может набрать определенное количество голосов от людей, которые обычно не голосуют за власть.

Также она может сыграть роль графы против всех. Процент, который она может получить, будет зависеть от ее присутствия в политическом паблике. Ее молодость и активность может превысить все возможности партийных старцев. Все может быть совершенно непредсказуемо, у меня даже есть мысль, что она сможет переиграть изрядную часть наших партий, если не все партии.

Лев Гудков, директор "Левада-центра":

По последнему опросу, за нее в качестве президента готово проголосовать около 0,5%. Это маргиналы — скорее молодежь из поп-культуры и, может быть, кто-то из окололиберальной публики. Ее потенциал очень невысок, понятно, что это больше самореклама, чем политическая деятельность. В этом контексте такого выборного спектакля она рассматривается как одна из спойлеров или партнеров для Путина. И у нее заведомо отсутствуют все шансы. На этом фоне единственный, кто мог бы восприниматься как оппонент Путина — это Навальный.

Кто готов за нее голосовать? Очень трудно сказать, потому что это какая-то очень маленькая группа, социальную характеристику трудно получить. Она никогда не выступала с какой-то определенной позицией, была удачной журналисткой, но скорее с гламурной, а не политической стороны.

Дмитрий Бадовский, политолог, руководитель ИСЭПИ:

Объявление о намерении выдвинуться — это политический акт. Но выдвинуться — еще не значит принять участие в выборах.

Не исключено, что Собчак, в конечном счете, будет вести кампанию, оппонируя Алексею Навальному, но вне пределов самой избирательной кампании. В итоге до формального участия в самих выборах дело может не дойти.

Алексей Чадаев, политолог:

С одной стороны, это повлияет на явку в относительно молодежной среде 20-30-летних. Кроме того, это позволит притушить тему Навального. Плюс объявление Собчак о намерении идти на выборы повысит уровень определенности сценария кампании.

Есть entertainment — развлечение, есть edutainment — смесь обучения и развлечения, а здесь мы имеем дело с "politainment" — то есть с политикой и развлечением в одном флаконе. Ну, кстати, уважаемая штука. В некотором смысле Трамп про это.

Валерий Соловей, политолог:

Это нужно и ей, хотя у Собчак цели скорее не политические, а профессиональные. Она повысит свою узнаваемость и репутацию, как show-girl.

А для чего нужно администрации президента… Тут все понятно, хотя там были определенные колебания и дискуссии, не все в восторге от выдвижения Ксении Анатольевны. Некоторые говорили, что выборы приобретут фарсовый характер.

Но аргументы "за" такие: в отсутствие Навального нужен кандидат, который способен нейтрализовать молодежь. Таким кандидатом может оказаться Ксения, и, мне кажется, это очень правильный расчет. Значительная часть молодежи, которая поддерживает Навального, готова будет проголосовать за нее. Она может выступить неожиданно успешно.

Для нее будет успехом, если она наберет не менее Михаила Прохорова. Я думаю, это реально.

Михаил Касьянов, лидер партии "Парнас":

Я приветствую, что она желает использовать конституционную процедуру, чтобы показать, что выборы могут быть свободными и каждый может стать кандидатом. Свободные выборы — залог любых изменений и любого демократического устройства. Ее участие будет демонстрировать элемент свободности.

Для многих это согласовано все с Кремлем, но посмотрим, что у нее будет за программа. Будем смотреть, как будут развиваться события.

Но шансов определенно нет. На этих выборах шансов нет ни у кого.

Евгений Чичваркин, бизнесмен:

Ее будут показывать по федеральным каналам, она станет очень известной после этого, будет вести огромное количество всяких шоу, корпоративы, у нее будут очень серьезные социальные сети — больше 10-15 млн подписчиков, куда она сможет продавать рекламу. Она будет лицом рекламных кампаний, ведущим, и на этом просто очень много заработает денег.

За следующий год она, вероятно, заработает столько же, сколько за всю предыдущую жизнь. Для нее это абсолютно понятная выгода, Она станет самой популярной, самой узнаваемой и, вероятно, самой влиятельной женщиной в Российской Федерации после этого.

Если бы они шли вместе с Навальным, то у Навального [количество набранных голосов] точно было бы меньше. У них во многом пересекающаяся аудитория, но у Собчак 5,5 млн подписчиков в "Инстаграме" и близкая к 100%-ной узнаваемость в России. "Дом-2" был везде.

Юлия Таратура, главный редактор Wonderzine:

Не исключено, что она воспользуется этой повесткой в будущем, но пока я не вижу признаков того, что Ксения Собчак участвует в этой кампании непосредственно как женщина.

Пока не вижу ни одного аргумента, почему нам, широкому кругу нас, тем, к кому Ксения Собчак взывает, ее участие в выборах может быть интересно. Вижу аргументы, почему ее участие в выборах может быть интересно власти.

Очевидно, власть заинтересована в некотором увеселении этого мероприятия, в демонстрации того, что оно обладает хоть какими-то признаками жизни, а не признаками увядания и смерти. И в этом смысле Ксения Собчак, очевидно, станет какой-то нотой в этом оркестре.

Пока я не вижу никаких других оттенков смысла кроме того, что она становится для либеральной аудитории спойлером Алексея Навального в широком электоральном смысле этого слова — понятно, что, даже не участвуя в этих выборах, он в них фактически участвует, потому что его повестка оказывается сильной.

