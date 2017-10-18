Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РФ 2018 года

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета "Ведомости". Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как "кандидат против всех" и призывает желающих вступать в ее команду. При этом она сказала, что если оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют, она снимет свою кандидатуру.

В программе "Собчак живьем" на телеканале "Дождь", комментируя свое письмо, опубликованное в газете "Ведомости", Собчак сказала, что сообщила Путину о своем выдвижении. По ее словам, президент ей ответил так: "Каждый человек вправе принимать свои решения и должен нести за них ответственность". "У меня сложилось впечатление, что ему не понравилось то, что я ему сказала", — отметила Собчак. "Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру", — добавила она.

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста — я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", — говорится в письме Собчак в "Ведомостях".

"Я — вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле", — сообщается в письме.

В письме говорится также о попытках чиновников скомпрометировать ее и использовать в своих целях, нападках "части друзей-либералов" и "спекуляциях диванных политологов", которые не помешали, однако, ей выдвинуться на пользу оппозиции и "всего общества".

Большинство должно осознать необходимость изменений, пишет она, выборы бойкотировать нельзя. Даже если Алексей Навальный не будет до них допущен, нужно участвовать и требовать "честного судейства", какое, по ее мнению, возможно и было на муниципальных выборах в Москве, где оппозиция потеснила единороссов.

"Каждый из нас может и должен заявить о своей позиции, о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимся образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество, от сельской школы до Кремля, с повсеместным засильем силовиков, с войной, с международной изоляцией", — пишет Ксения Собчак в манифесте.

Она утверждает, что своим участием в мартовских президентских выборах хочет вернуть исключенную из бюллетеней графу "Против всех", которая была на выборах в 1990-е годы.

Собчак предполагает стать "протестной" фигурой — альтернативой Геннадию Зюганову, Григорию Явлинскому, Владимиру Путину и их спойлерам. "Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать "Хватит! Достали!" — призывает кандидат.

Основные аргументы в пользу выдвижения перечисляются также в предвыборном ролике Собчак, снятом в антураже кухни.

Несмотря на "протестную" функцию, в которой она себя видит, Собчак имеет план на случай, если ее изберут. Среди своих достоинств она называет умение договариваться со всеми. "Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход — это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне — поверят. Я могу разговаривать со всеми — и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия — разговаривать со всеми", — убеждает она в письме.

Примечательно, что в URL послания Собчак на сайте "Ведомостей" стоит дата "2017/09/30", то есть 30 сентября, хотя во всех остальных публикациях за сегодняшний день — дата сегодняшняя. На это обратил внимание в своем Twitter журналист Филипп Киреев.

Позже он отметил, что есть также домены собчак24.рф, собчак2024.рф, sobchak2024.ru, sobchak24.ru, sobchak24.com, и другие, все они зарегистрированы в один день — 10 октября и со всех сделана переадресация на ее сайт sobchakprotivvseh.ru.

Письмо появилось на сайте "Ведомостей" ровно за час до обещанной на телеканале "Дождь" "сенсации", связанной с Собчак.

Путинский пресс-секретарь отрекомендовал "Ксюшу" как "талантливую" и "набравшуюся опыта в самых разных областях"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что телеведущая Ксения Собчак полностью отвечает требованиям российской конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.

"Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны", — сказал Песков телеканалу "Дождь".

"Естественно, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые также описаны нашим законодательством. Поэтому относиться к этому можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству", — добавил Песков.

Он добавил, что "Ксения — талантливый человек" и "за последние годы она набралась опыта, при чем в самых разных областях". "Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике", — заключил Песков.

Собчак выступит с критикой Навального за "вождизм" и "популизм"

За несколько часов до публикации письма Собчак в "Ведомостях" журнал The New Times опубликовал материал под названием "Собчак начинает гонку", в котором со ссылками на анонимные источники рассказывалось, что в передаче на "Дожде" телеведущая объявит о своем выдвижении.

В статье говорилось, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от либеральной творческой интеллигенции и бизнеса. По словам нескольких собеседников The New Times, близких к Кремлю, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального. В частности, она будет упрекать его за "вождизм и популизм".

"Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 — 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT", — писал The New Times.

Сама Собчак на вопрос, будет ли она 18 октября в эфире "Дождя" объявлять о начале своей президентской кампании, ответила: "Не об этом совсем. На "Дожде" будет совсем другое".

Отметим, что информация о намерении Собчак баллотироваться стала проникать в СМИ еще в начале осени, когда 1 сентября об этом написали те же "Ведомости", ссылаясь на источники в Кремле. Газета сообщила, что на выборах 2018 года Путину ищут "спарринг-партнера — женщину", а Ксения Собчак была бы "идеальным вариантом". Затем телеканал RTVI со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Собчак в ближайшее время объявит о решении пойти на выборы президента.

Сама телеведущая в комментарии тому же "Дождю" назвала информацию о своем решении идти на выборы президента "вбросом", "провокацией", "маразмом" и "попыткой дискредитации", а современную российскую политику "унылым говном", а также отметила, что ей не нужно благословения администрации президента.

14 октября Русская служба ВВС сообщила, что Собчак встречалась с Путиным и беседовала с ним один на один. По данным издания, телеведущая готовит фильм об отце, бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, при котором Путин начал свою карьеру во власти, и во время беседы просила его принять участие в фильме. Собчак несколько раз публично опровергала свое участие в выборах, но за несколько дней до встречи с Путиным на вопрос об этом ответила: "Мне все интересно".