Ксения Собчак: если бы на месте Путина находился Навальный, Ходорковский или Анатолий Собчак, то я все равно обратилась бы в суд

16 февраля в 10 утра началось слушание в Верховном суде по рассмотрению заявления Собчак об отмене решения ЦИК РФ о регистрации кандидата в президенты РФ. Стенограмма речи кандидата в президенты России приводится полностью на предвыборном сайте Ксении Собчак.

"Ваша честь, я поддерживаю позицию, изложенную в моем заявлении и представленную моим адвокатом, в дополнение я хотела бы сказать следующее. Мое заявление не направлено против действующих политиков, в том числе Владимира Путина лично, и не связано с оценкой его деятельности на посту президента России, а подано в первую очередь в интересах защиты закона и Конституции России.

Если бы на месте Владимира Путина сегодня находился любой другой политик, будь то Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Ксения, или, простите, даже Анатолий Собчак, то, вне зависимости от моих личных симпатий или антипатий, я все равно обратилась бы в суд, поскольку считаю, что столь длительное нахождение одного человека на посту президента является неправильным, вредит долгосрочным интересам России, препятствует ее нормальному политическому развитию и противоречит требованиям ее Конституции. Смысл соответствующей статьи российской Конституции в том, чтобы ограничить пребывание одного человека у власти, верховной власти в России. Любому юристу и гражданину очевидно, что ограниченная временем власть — залог ответственности чиновника, ограничение власти — защита от произвола, волюнтаризма, коррупции, культа личности.

Я лично убеждена в том, что власть в России должна быть сменяемой в обязательном порядке, сменяемой даже тогда, когда нам говорят, что народ хочет несменяемой. В этом я вижу высшее проявление демократии и верховенства закона. Ротация власти является, с моей точки зрения, на данном этапе необходимым условием динамичного развития России, важной гарантией соблюдения законных прав и свобод граждан, а также условием, препятствующим развитию коррупции и фаворитизма.

В своем заявлении я утверждаю, что нынешний президент не просто был у власти два срока подряд, но и оставался у власти после этого, через неоднократно признанную публично договоренность 2011 года с Дмитрием Медведевым, которого снова сменил на президентском посту, попутно увеличив срок пребывания у власти с четырех до шести лет.

Мы являемся свидетелями того, как два высших должностных лица страны публично объявляют, что они придумали некую, по их выражению, ”конфигурацию” для преодоления конституционного предела. На мой взгляд, это искусственная, притворная политическая сделка, и, как всякая противоречащая закону сделка, она является ничтожной.

Само такое положение дел — очевидный сбой в демократической системе нашей страны, очевидная поломка, которая должна быть устранена. И кто может исправить ее, как не Верховный суд — наиболее важная инстанция независимой ветви власти?

Я отдаю себе отчет во всей сложности ситуации. От решения Верховного суда зависит, будет ли Россия развиваться в полном соответствии с базовыми конституционными принципами или восторжествует крушение права, делающее конституционную законность жертвой политической целесообразности.

Я здесь сегодня, потому что юридически только кандидат в президенты может обжаловать выдвижение другого кандидата. Но я здесь не как соперник Путина в борьбе за президентский пост. Я здесь как гражданин, как дочь и наследница одного из основателей новой российской государственности, соавтора конституции, одну из важнейших статей которой я прошу вас сегодня защитить.

Вы не должны принимать на себя тяжесть политического решения, необходимо руководствоваться только законом. Более того, я не прошу вас сделать ничего нового. Вся эта работа уже сделана. Определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года через понятие ”конституционный предел” устанавливает для одного и того же лица в течение всей его жизни единственно возможный максимальный период занимать должность президента РФ, и этот период равняется двум последовательно (подряд) идущим срокам. Учитывая данное определение Конституционного суда, спустя три года, 25 сентября 2001 года, Верховный суд РФ произвел собственное определение: ”…запрет на избрание одного и того же лица президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121. 2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президент РФ — ст. 81 ныне действующей Конституции РФ”.

Таким образом, совокупно два эти акта судопроизводства дают нам окончательный итог.

Во-первых, правовая норма состоит в категорическом запрете одному и тому же лицу занимать должность президента РФ более двух раз.

Во-вторых, использование слова ”подряд” никак не меняет сути этой правовой нормы. В 2010 году под редакцией председателя Конституционного суда В. Д. Зорькина был издан комментарий к Конституции РФ. Напомню, что Зорькин входил в состав Конституционного суда РФ в 1998 году во время принятия судом определения о толковании ч. 3 ст. 81 Конституции РФ.

В данном комментарии дано следующее пояснение ч. 3 ст. 81 Конституции РФ: ”Утверждение принципа ограниченности во времени президентской власти двумя конституционными сроками означает и реальные ограничения этой власти: власть, ограниченная во времени, естественно, не может быть абсолютной (полной), она в силу уже самой Конституции оказывается ограниченной во всех своих проявлениях.

Учитывая положение президента как ”первого” должностного лица, главы государства, имеющего мандат в силу избрания его многонациональным народом Российской Федерации и широкие конституционные полномочия в вопросах внутренней и внешней политики, занимающего особое место в системе разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, ограничение занятия должности президента двумя сроками, периодические выборы (раз в шесть лет), норма ч. 3 ст. 81 Конституции служит гарантией политического развития России, реализации права граждан на участие в управлении делами государства, появления новых политических лидеров, воспрепятствованию несменяемости (воспроизводству) персонального состава государственного аппарата и установлению режима личной власти”.

Именно для этого, уважаемый суд, и необходимо отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на грядущих выборах президента, что я прошу вас сделать сегодня.

Спасибо".