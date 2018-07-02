Крымский мост подписали на картах Google на украинском языке

Сервис Google Maps подписал на карте название Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Со стороны Тамани мост подписан на русском языке, а со стороны Крыма сделана надпись на украинском — "Кримський Мiст".
Церемония открытия моста состоялась 15 мая, но на картах Google он появился спустя двое суток, сообщает РИА "Новости". Первоначально название конструкции указано не было. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.
Решение о строительстве моста через Керченский пролив власти России приняли в марте 2014 года. Его протяженность — 19 километров, а общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Все строительные работы планировалось завершить до конца 2018 года, а введение моста в эксплуатацию было намечено на июнь 2019-го. Но стройка прошла с опережением графика.
Крымский мост состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. По автомобильной части моста движение легкового транспорта было открыто в мае с участием президента РФ Владимира Путина, который проехал по нему за рулем грузовика во главе автоколонны. Строительство железнодорожного моста планируется завершить к концу 2019 года.