Крымский мост подписали на картах Google на украинском языке

Крымский мост стал самым длинным мостом в России и одним из самых длинных в Европе, его общая протяженность — 19 км. Фактически это два параллельных моста: автомобильный на четыре полосы и железнодорожный из двух путей.

Проходящая по мосту дорога начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и по острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Пропусканая способность моста должна составить 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. По нему можно будет перевозить до 14 млн пассажиров и до 13 млн тонн грузов в год. Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 "Керчь — Новороссийск", со стороны Крыма ведется строительство трассы "Таврида", которая должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем. Как ожидается, движение по "Тавриде" в полном объеме откроется только в 2020 году.

Открытие Крымского моста стало поводом для скандальных заявлений. Так, издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана, в которой тот призывал украинские власти взорвать Крымский мост, так как он является "возмутительным оскорблением Украины как нации".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана, усмотрев в его материале публичные призывы к террористической деятельности на территории России.

Сам журналист позже пояснил, что предлагал разбомбить мост без жертв, имея в виду лишь повреждение подъездных путей к мосту. Роган также сообщил, что после публикации статьи поговорил по телефону с главой МИД Украины Павлом Климкиным, и тот сообщил ему, что украинский народ поддерживает его призыв.

О необходимости уничтожить Крымский мост в конце мая заявил и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Он назвал мост "вражеской инфраструктурой", пояснив, что конструкция "соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора".

Мосийчук также отметил, что "при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации" мост станет "стратегическим объектом". Отвечая на вопрос, смог бы он лично разрушить мост, Мосийчук сказал, что обязательно сделал бы это, если бы занимал пост главы Минобороны Украины.