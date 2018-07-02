02.07.2018, 14:40

Крымский мост подписали на картах Google на украинском языке

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NEWSru.com
EST
2884423
фото иллюстративноеFoto: Alexandr Polegenko, Sputnik

Сервис Google Maps подписал на карте название Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Со стороны Тамани мост подписан на русском языке, а со стороны Крыма сделана надпись на украинском — "Кримський Мiст".

Церемония открытия моста состоялась 15 мая, но на картах Google он появился спустя двое суток, сообщает РИА "Новости". Первоначально название конструкции указано не было. При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Решение о строительстве моста через Керченский пролив власти России приняли в марте 2014 года. Его протяженность — 19 километров, а общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Все строительные работы планировалось завершить до конца 2018 года, а введение моста в эксплуатацию было намечено на июнь 2019-го. Но стройка прошла с опережением графика.

Крымский мост состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. По автомобильной части моста движение легкового транспорта было открыто в мае с участием президента РФ Владимира Путина, который проехал по нему за рулем грузовика во главе автоколонны. Строительство железнодорожного моста планируется завершить к концу 2019 года.

Крымский мост стал самым длинным мостом в России и одним из самых длинных в Европе, его общая протяженность — 19 км. Фактически это два параллельных моста: автомобильный на четыре полосы и железнодорожный из двух путей.

Проходящая по мосту дорога начинается на Таманском полуострове, проходит по 5-километровой дамбе и по острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

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Пропусканая способность моста должна составить 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. По нему можно будет перевозить до 14 млн пассажиров и до 13 млн тонн грузов в год. Со стороны Краснодарского края к мосту ведет федеральная трасса А-290 "Керчь — Новороссийск", со стороны Крыма ведется строительство трассы "Таврида", которая должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем. Как ожидается, движение по "Тавриде" в полном объеме откроется только в 2020 году.

Открытие Крымского моста стало поводом для скандальных заявлений. Так, издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана, в которой тот призывал украинские власти взорвать Крымский мост, так как он является "возмутительным оскорблением Украины как нации".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана, усмотрев в его материале публичные призывы к террористической деятельности на территории России.

Сам журналист позже пояснил, что предлагал разбомбить мост без жертв, имея в виду лишь повреждение подъездных путей к мосту. Роган также сообщил, что после публикации статьи поговорил по телефону с главой МИД Украины Павлом Климкиным, и тот сообщил ему, что украинский народ поддерживает его призыв.

О необходимости уничтожить Крымский мост в конце мая заявил и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Он назвал мост "вражеской инфраструктурой", пояснив, что конструкция "соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора".

Мосийчук также отметил, что "при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации" мост станет "стратегическим объектом". Отвечая на вопрос, смог бы он лично разрушить мост, Мосийчук сказал, что обязательно сделал бы это, если бы занимал пост главы Минобороны Украины.

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