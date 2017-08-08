Крымские пограничники выловили три дня плававшего на батуте истощенного украинца

Российские пограничники спасли у берегов Крыма истощенного гражданина Украины, который уснул на батуте и провел три дня в открытом море, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

В пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым рассказали, что украинца подняли на борт катера, выяснилось, что он уснул в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам Крыма,

”Пограничный сторожевой катер обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. Его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. Выяснилось, что пострадавший — гражданин Украины Михаил Дорошенко, 1998 года рождения. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен”, — говорится в сообщении.

Украинец сообщил, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное. После работы он решил поспать на батуте на причале. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил себя в открытом море.

Молодой человек с тепловым ударом и обезвоживанием был доставлен в больницу.

Ранее ФСБ задержала желавшего тайком попасть на крымский курорт украинца.