Крым отгородился от Украины 60-километровым забором



Рубеж начинается у Черного моря и заканчивается в районе залива Сиваш. Согласно документации, объект называется "Сигнализационный комплекс заградительного типа". Проект по созданию такого рубежа защиты в Крыму обошелся почти в 200 млн рублей (свыше 2,5 млн евро).

Это сооружение более двух метров высотой, по верху которого натянута колючая проволока, а по всему периметру стоят датчики, видеокамеры, тепловизоры и многое другое. Несколько сотен датчиков различного типа действия размещены на заграждении как скрытым, так и открытым способом.

Возведение объекта заняло почти год: в конце 2017 года было анонсировано его строительство, которое завершилось в декабре 2018-го. В сообщении пресс-службы ФСБ подчеркивается, что строительство стены было "плановым".

"Здесь установлены датчики скрытого и открытого типа с различными принципами действия. Они позволяют выявить одного человека, группу лиц или технику нарушителей, направление их движения. Кроме того, мы можем определить животное, которое забежало на территорию, чтобы зря не выезжать (для проверки)", — сказал сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Владимир Кочетков.

Основной тип датчиков — вибрационный. Ширина зоны обнаружения — от 60 до 120 метров. Подобные комплексы используются на северных и на восточных рубежах РФ. Система работает в комплексе с другим оборудованием пограничников. По прибытию в район, где сработал комплекс, по следу нарушителя пускают собаку, после обнаружения производится задержание. Помимо вооружения, у группы с собой есть тепловизоры и приборы ночного видения.