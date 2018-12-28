Крым отгородился от Украины 60-километровым забором

На границе между Крымом и Украиной сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК воздвигли 60-километровое сооружение, позволяющее выявить потенциального нарушителя еще на подступах. Об этом сообщает РИА "Новости Крым".
Рубеж начинается у Черного моря и заканчивается в районе залива Сиваш. Согласно документации, объект называется "Сигнализационный комплекс заградительного типа". Проект по созданию такого рубежа защиты в Крыму обошелся почти в 200 млн рублей (свыше 2,5 млн евро).
Это сооружение более двух метров высотой, по верху которого натянута колючая проволока, а по всему периметру стоят датчики, видеокамеры, тепловизоры и многое другое. Несколько сотен датчиков различного типа действия размещены на заграждении как скрытым, так и открытым способом.
Возведение объекта заняло почти год: в конце 2017 года было анонсировано его строительство, которое завершилось в декабре 2018-го. В сообщении пресс-службы ФСБ подчеркивается, что строительство стены было "плановым".
"Здесь установлены датчики скрытого и открытого типа с различными принципами действия. Они позволяют выявить одного человека, группу лиц или технику нарушителей, направление их движения. Кроме того, мы можем определить животное, которое забежало на территорию, чтобы зря не выезжать (для проверки)", — сказал сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Владимир Кочетков.
Основной тип датчиков — вибрационный. Ширина зоны обнаружения — от 60 до 120 метров. Подобные комплексы используются на северных и на восточных рубежах РФ. Система работает в комплексе с другим оборудованием пограничников. По прибытию в район, где сработал комплекс, по следу нарушителя пускают собаку, после обнаружения производится задержание. Помимо вооружения, у группы с собой есть тепловизоры и приборы ночного видения.
Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил Би-би-си, что ведомство собирает данные и пока не готово комментировать сообщение российской спецслужбы. "Это заявление ФСБ. Мы можем сказать только, что этого забора даже нет в зоне видимости", — добавил Слободян в комментарии для BBC News Украина.
Въезд в Крым через Перекопский перешеек из Херсонской области — единственно законный с точки зрения украинского законодательства. В 2016 году украинские военные также возвели оборонительные сооружения на границе Крыма и Херсонской области. Кроме того, заграждение было построено в Харьковской и Черниговской областях, граничащих с Россией. Первоначально этот проект назывался "Стена", затем тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал ему имя "Европейский вал".