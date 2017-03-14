Крушение Ту-154 в Черном море объяснили странным поведением пилота

Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера, сообщает "Коммерсантъ". Эксперты пришли к выводу, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Теперь причину странного поведения летчика ищут в Минобороны: там изучают медицинскую карту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом, пишент Интерфакс.

Версия об ошибке экипажа стала основной в расследовании уже через несколько дней после катастрофы: следовавший в Сирию Ту-154 не падал и не пикировал после взлета. В Межгосударственном авиационном комитете черный ящик самолета отремонтировали, заменив изношенные детали, получили с него необходимую информацию, а затем синхронизировали параметры полета с переговорами летчиков, которые, в свою очередь, были записаны на речевой магнитофон.

Итогом работы МАК стала так называемая 3D-модель последнего полета Ту-154 — видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на нее цифрами, отражающими высоту полета, скорость, режим работы двигателей и пр., а также с описанием всех произнесенных при этом слов и действий летчиков. Выводы по этим материалам делали уже эксперты военной технической комиссии.

По данным близкого к комиссии источника "Коммерсанта", выводы оказались "шокирующими". Самолет, как выяснилось, взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту, как выразился собеседник газеты, стала "стремительно развиваться нештатная ситуация". Управляющий пилот, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд до столкновения с водой снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта. Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу в виде отражений на поверхности воды. В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты — в то время как на самом деле самолет снижался.

Специалисты допускают, что задержка рейса (экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться из-за погодных условий в плохо известный ему аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока) спровоцировала обострение у пилота каких-то хронических заболеваний или привела его в стрессовое состояние, с которым летчик не сумел быстро справиться.

В Минобороны, тем временем, версию о возможной ошибке экипажа отвергают. Во всех сообщениях ведомства многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа. Во время прощания с командиром Волковым главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев, в частности, заявил, что его подготовка "соответствовала всем требованиям, которые предъявляются нашими законами к выполнению полетного задания".