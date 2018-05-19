Крушение пассажирского лайнера на Кубе: что нам известно

Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту были 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, кубинские власти объявили о начале расследования.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили, они находятся в критическом состоянии.

Кубинские власти объявили национальный траур в связи с авиакатастрофой.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке острова.

Среди пассажиров были в основном кубинцы, только пятеро были иностранными гражданами, сообщил государственный портал Cubadebate.

"Произошла авиакатастрофа. Новость не обнадеживает, по всей видимости, там большое число жертв", — написал в "Твиттере" глава Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший на место происшествия.

Самолет принадлежал мексиканской компании Aerolineas Damoj, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде, говорится в заявлении мексиканского правительства.

Самолет был построен в 1979 году, на борту было шесть мексиканских членов экипажа, включая командира и второго пилота.

Компания Boeing уже заявила, что готова послать команду специалистов в помощь кубинским властям.

"Я видел, как он взлетал, — рассказал сотрудник супермаркета Хосе Луис агентству Франс Пресс. — Неожиданно он сделал поворот и полетел вниз. Мы все были поражены".

Местное радио сообщило в "Твиттере", что самолет упал на дороге между Гаваной и Бойеросом, в 20 километрах к югу от столицы.

Прошлый год был назван самым безопасным в истории коммерческих перевозок, по итогам исследования Aviation Safety Network, — не было зафиксировано ни одного крушения пассажирского самолета.

Однако в этом году было уже несколько серьезных авиационных происшествий. В прошлом месяце в Алжире военный самолет разбился вскоре после взлета, жертвами стали 257 человек.