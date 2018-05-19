19.05.2018, 09:20

Крушение пассажирского лайнера на Кубе: что нам известно

 (2)
bbcrussian.com
EST 1
CUBA-AIR-ACCIDENT
CUBA-AIR-ACCIDENTFoto: ADALBERTO ROQUE, AFP

Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту были 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна, кубинские власти объявили о начале расследования.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили, они находятся в критическом состоянии.

Кубинские власти объявили национальный траур в связи с авиакатастрофой.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке острова.

Среди пассажиров были в основном кубинцы, только пятеро были иностранными гражданами, сообщил государственный портал Cubadebate.

"Произошла авиакатастрофа. Новость не обнадеживает, по всей видимости, там большое число жертв", — написал в "Твиттере" глава Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший на место происшествия.

Самолет принадлежал мексиканской компании Aerolineas Damoj, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде, говорится в заявлении мексиканского правительства.

Самолет был построен в 1979 году, на борту было шесть мексиканских членов экипажа, включая командира и второго пилота.

Компания Boeing уже заявила, что готова послать команду специалистов в помощь кубинским властям.

"Я видел, как он взлетал, — рассказал сотрудник супермаркета Хосе Луис агентству Франс Пресс. — Неожиданно он сделал поворот и полетел вниз. Мы все были поражены".

Местное радио сообщило в "Твиттере", что самолет упал на дороге между Гаваной и Бойеросом, в 20 километрах к югу от столицы.

Прошлый год был назван самым безопасным в истории коммерческих перевозок, по итогам исследования Aviation Safety Network, — не было зафиксировано ни одного крушения пассажирского самолета.

Однако в этом году было уже несколько серьезных авиационных происшествий. В прошлом месяце в Алжире военный самолет разбился вскоре после взлета, жертвами стали 257 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-20% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
159,20 €
-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100113
179,- €

Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать не надо

18.05.2018
Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым

18.05.2018
В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова.
Подробнее

ВИДЕО: Контавейт победила Возняцки, Шарапова одолела Остапенко

18.05.2018
На теннисном турнире в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро превосходную игру демонстрирует первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26). В четвертьфинале 22-летняя эстонка убедительно переиграла датчанку Каролин Возняцки (WTA 2) - 6:3, 6:1.
Подробнее

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся

18.05.2018
Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ