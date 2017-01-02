В Багдаде прогремел взрыв, в результате погибли 35 человек. О этом в понедельник, 2 января, сообщает Лента со ссылкой на BBC News.

Теракт произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на оживленной площади. Предположительно, бомбу взорвал террорист-смертник.

Daily Sabah со ссылкой на полицию и медиков уточняет, что в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли как минимум 32 человека, счет пострадавших идет на десятки.

Теракт совпал с началом визита в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который в понедельник, 2 января, должен встретиться в Багдаде с иракскими президентом и премьер-министром, уточняет Reuters.

31 декабря в Багдаде террористы устроили два взрыва, в результате которых погиб 21 человек. Взрывные устройства сработали в коммерческом районе Синак в утренний час пик.

В октябре в Багдаде была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли свыше 50 человек, в их числе полицейские и представители проправительственной вооруженной группировки. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России группировка ”Исламское