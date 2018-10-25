Крупнейшие учения НАТО: нужны ли еще альянсу танки и истребители

Показательным для него стало увеличение численности задействованных в Trident Juncture-2018 войск. Ранее в альянсе говорили об участии 45 тысяч солдат и офицеров. Хотя подчеркивали, что эта цифра может варьироваться, и обещали привести окончательные данные перед началом учений. Для сравнения: Минобороны РФ анонсировало участие 300 тысяч солдат и 36 тысяч единиц техники в сентябрьских маневрах "Восток-2018".

Кто атакует Норвегию на учениях?

Согласно сценарию, на учениях в центральной части Норвегии группировка "Север" будет изображать противника, оккупировавшего часть страны. Тогда на помощь обороняющимся придут силы "Юга". Они остановят наступление "Севера", перейдут в контратаку и освободят страну.

"Юг" — это силы НАТО. Таким образом разыгрывается сценарий статьи 5-й Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию. В НАТО подчеркивают, что сценарий — выдуманный. И силы "Севера" представляют не какую-либо конкретную страну, а исключительно вымышленного противника.

В то же время, когда журналисты спросили Столтенберга, какие другие страны, кроме РФ, могут быть потенциальными противниками в контексте статьи 5-й устава организации, он не только не назвал ни одного государства, но даже не упомянул эту статью. Масштабы учений генсек обосновал изменением мировой обстановки в сфере безопасности: "Когда мир меняется, то и НАТО должна меняться".

По мнению российского министра Шойгу, альянс выбирает районы "для крупных учений все ближе к российским границам". Хотя в НАТО решили активизировать свою программу учений еще в 2012 — начале 2013 года. Решение о масштабных Trident Juncture приняли уже после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе. Первые такие учения, с участием 36 тысяч военных, прошли осенью 2015 года в Италии, Португалии и Испании. Для поддержания географического баланса для следующих маневров выбрали северную страну.

Танки еще пригодятся, несмотря на новые угрозы

Германии участие в Trident Juncture обойдется в 90 млн евро . В последние годы традиционные боевые действия также имеют место, например в Украине или Сирии, но все больше используются гибридные, кибернетические и информационные средства борьбы.

С вопросом, следует ли НАТО тратить значительные средства на традиционные маневры, корреспондент DW обратился к аналитику брюссельского центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее занимавшему пост заместителя помощника НАТО по новым угрозам безопасности.

Он признает, что к ранее существовавшим сферам военных операций — сухопутной, воздушной и морской — прибавились новые. Например, киберпространство, космос, информационная среда. По его словам, есть и эксперты, считающие, что в будущем возможно проведение операций в виртуальной реальности. "Для НАТО важно думать, как действовать в новых условиях. Но войны до сих пор выигрываются либо проигрываются на земле, в воздухе и на море", — уверен Ши. Он также напоминает, что и Россия за последние годы вложила значительные средства в крупные учения.

С Ши согласен и брюссельский эксперт Немецкого фонда Маршалла Бруно Лете: "Даже в эпоху гибридных и кибервойн мы видим, что танки, ракеты и истребители имеют значение". Поскольку такие страны, как Россия, Китай или КНДР до сих пор содержат большие армии, НАТО должна быть готова отразить и обычную атаку, уверен Лете.

Более того, по словам Йенса Столтенберга, Trident Juncture не являются традиционными военными маневрами. "Гибридные (угрозы. — Ред.) — тоже часть этих учений. Мы должны быть готовы к кибератакам, дезинформации… Аспекты гибридных и кибервойн теперь — неотъемлемая часть военных операций и, конечно же, любых масштабных учений", — заявил генсек.

Маневры будут максимально прозрачными