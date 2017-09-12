Крупнейшая сеть кинотеатров России отказалась показывать "Матильду"

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявила, что решила не показывать в России фильм Алексея Учителя "Матильда", еще задолго до премьеры вызвавший гневную реакцию со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов.

Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердила представитель сетей Александра Артамонова. "Это вынужденные меры, у нас очень много кинотеатров в 28 городах России, мы несем за них ответственность", — объяснила она.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию Русской службы Би-би-си чуть позже, сеть кинотеатров заявила, что в последние дни в разных городах России произошли "неправомерные действия со стороны противников фильма", а также участились угрозы в адрес кинотеатров.

В релизе отмечается, что киносеть остается вне вопросов политики и религии и решила отказаться от проката картины исключительно для того, "чтобы оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма".

Сам Учитель пока недоступен для комментариев. По словам его помощницы Анны Шелашиной, он возвращается на самолете из Владивостока, где в понедельник прошел предпремьерный показ фильма, и связи с ним нет. Сама она прокомментировать решение киносети затруднилась.

Продюсер фильма Александр Достман заявил Би-би-си, что "волноваться не о чем". "Люди все равно посомотрят фильм. Все в порядке будет с "Матильдой", — сказал он.

Угрозы и поджоги

В понедельник стало известно, что неизвестные сожгли две машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя, разбросав рядом листовки со словами "за "Матильду" гореть". Еще раньше неизвестные попытались забросить бутылки с зажигательной смесью в окна петербургского здания, где находится студия Учителя, но не сумели.

В обоих случаях представители режиссера и он сам не исключали, что к поджогам могли быть причастны люди, вдохновившиеся критикой в адрес фильма со стороны депутата Натальи Поклонской.

Она неоднократно высказывала недовольство тем, что в фильме описана внебрачная связь российского императора Николая II, причисленного к лику святых, и настаивала, что, раскрывая эту тему, авторы картины оскорбляют чувства верующих.

Пресс-служба фильма распространила заявление Алексея Учителя, в котором он напрямую связал Поклонскую с организациями, которые стоят за нападками на фильм. Сама Поклонская заявила, что осуждает любые проявления насилия в адрес создателей фильма, и назвала поджог машин провокацией.

Не только Поклонская

Негативно о фильме, который еще не был показан, высказались также глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), который ознакомился со сценарием "Матильды", и митрополит Иларион (Алфеев), который одним из первых посмотрел фильм.

Кроме того, еще в январе 2017 года организация "Христианское государство — Святая Русь" направила в российские кинотеатры угрозы с требованием не показывать "Матильду".

"Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", — говорилось в их обращении.

В Кремле расценили эти угрозы как экстремистские и заявили, что Алексей Учитель действительно подвергается нападкам со стороны православных активистов.

Где смотреть "Матильду"?

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской. На съемки фильма деньги выделило, в том числе, и министерство культуры России. Премьера фильма назначена на 25 октября.

Ранее государственные прокатчики в некоторых регионах России заявили, что муниципальные кинотеатры не будут закупать фильм "Матильда" для проката. В Кемеровской области из 109 кинотеатров региона фильм не будут показывать в 88.

"Матильду" также нельзя будет посмотреть в государственных кинозалах Твери и Татарстана. В Ингушетии фильм не покажет один из двух кинотеатров региона "Дружба". Представитель кинотеатра сообщил Би-би-си, что сотрудникам "Дружбы" не объяснили причины, по которой кинотеатр отказался показывать фильм.

В Чечне жители сами не пойдут смотреть фильм Учителя, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он попросил министерство культуры не распространять прокатное удостоверение "Матильды" на территории Чечни.

В условиях отказа некоторых муниципальных кинотеатро от проката фильма ожидалось, что его будут показывать в коммерческих. Сеть "Синема парк" и "Формула кино" — первый оператор таких кинотеатров, официально отказавшийся от проката фильма.

При этом в состав сети входит в общей сложности 75 кинотеатров в 28 городах России, в которых в общей сложности 624 зала. По данным самой сети, это значит, что ей принадлежит почти каждый седьмой кинозал в России.

В сети кинотеатров "Пять звезд" Русской службе Би-би-си сообщили, что руководство еще не принимало решение относительно закупки "Матильды". "Вопросы по прокату решаются в конце месяца", — сообщил представитель сети. В прокатном отделе сети "Киномакс" рассказали, что еще не знают, будет ли фильм показан в кинотеатрах этой сети.

Пресс-служба киносети "Каро" отказалась комментировать прокат "Матильды" Учителя.

Пресс-секретарь сети "Люксор" Андрей Родин рассказал Би-би-си, что кинотеатры сети уже запустили предзаказ билетов на фильм, премьера которого состоится 26 октября. "Кино — это искусство, оно должно быть доступно всем. Конечно, у нас есть какие-то опасения. Но почти все наши кинотеатры находятся в торговых центрах, а это значит, что их обслуживает дополнительная охрана", — сказал он.